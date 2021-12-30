人民网北京12月30日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日举行小微企业金融服务和绿色金融新闻发布会，介绍支持小微企业和绿色发展相关情况。人民银行货币政策司司长孙国峰在会上表示，2021年7月和12月两次降准各0.5个百分点，共释放长期资金2.2万亿元。

孙国峰介绍，2021年以来，人民银行实施稳健的货币政策，灵活精准、合理适度、以我为主、稳字当头，货币政策前瞻性、精准性、有效性进一步提升，金融支持实体经济力度进一步加大。

一是保持流动性合理充裕。综合运用多种货币政策工具投放流动性，2021年7月和12月两次降准各0.5个百分点。两次召开金融机构货币信贷形势分析座谈会，引导金融机构增强信贷总量增长的稳定性。2021年前11个月，新增贷款18.8万亿元，同比多增4384亿元。11月末M2增速为8.5%，社会融资规模增速10.1%，同名义经济增速基本匹配。

二是企业综合融资成本稳中有降。持续释放LPR改革潜力，12月一年期LPR下行5个基点至3.8%。优化存款利率监管，将存款利率自律上限由存款基准利率上浮改为加点确定，降低银行负债成本。下调支农支小再贷款利率0.25个百分点，加大对“三农”、小微企业的支持力度。市场化利率形成和传导机制的有效性提升，有力促进降低企业综合融资成本。2021年1-11月企业贷款利率为4.61%，同比下降0.11个百分点，11月企业贷款利率为4.54%，为有统计以来新低。

三是加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。2021年初增加2000亿元再贷款额度，引导信贷增长缓慢地区地方法人银行增加信贷投放。3月份，将两项直达工具延期到2021年底。9月份，增加3000亿元支小再贷款额度，支持地方法人银行增加小微企业和个体工商户贷款。11月份，人民银行推出了碳减排支持工具和2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。这些措施既是结构性工具，也对稳住货币信贷总量作出贡献。11月末，普惠小微贷款余额18.9万亿元，同比增长26.4%。11月新发放普惠小微企业贷款加权平均利率为4.98%，比2020年12月下降0.1个百分点。11月末普惠小微贷款支持小微经营主体约4300万户，同比增长35%，普惠小微贷款实现了量增、面扩、价降。

“2022年要稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策要灵活适度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，更加主动有为，加大对实体经济支持力度，保持流动性合理充裕。增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模同名义经济增速基本匹配。结构性货币政策工具要积极做好‘加法’、精准发力，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持力度。按照国务院常务会议部署，明年人民银行将重点做好两项直达工具的转换工作，其中普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，时间为2022年起到2023年6月底。从2022年起普惠小微信用贷款支持计划纳入支农支小再贷款管理。实施好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，综合施策支持区域协调发展。相信随着这些政策措施落地见效，货币政策对小微企业、绿色发展等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度将进一步加大，效果将持续显现。”孙国锋说。

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