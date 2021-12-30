原标题：信仰之光——中国邮政储蓄银行“牢记初心使命 服务国计民生”纪实

中国邮政储蓄银行传承红色基因，以党建为引领，以“普惠城乡 让金融服务没有距离”为企业使命，在融入经济社会发展大局中，诠释国有大行的责任担当。

一名党员就是一面旗帜，一个支部就是一座堡垒。今天，邮储银行近7万名党员、5000余个基层党组织正昂首阔步，踏上向第二个百年奋斗目标迈进的时代征程。

一

无论是在繁华的都市，还是偏远的乡村，人们都能看到邮储人忙碌的身影。他们缩短了人与人、乡村与城市、产业与金融的距离，让金融的光芒照亮梦想。

在邮储银行新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区支行，有一个“劳模创新工作室”，带动支行坚持“服务工作无小事”的理念，打造一站式标准化服务，让客户享受专业和温暖的金融服务。工作室的核心人物是全国劳动模范拜丽。

服务专业、笑容阳光、陪伴温暖，是客户对拜丽的评价。工作12年来，拜丽用心用情为客户提供金融服务，被称为“百姓身边的理财经理”。12年来，拜丽累计销售理财产品超过23亿元，保持零差评。

拜丽说：“为客户提供贴心服务，帮助客户创造价值，助力大家实现更加美好的生活，是作为党员的份内事，也是邮储人的份内事。要不断提高自己的专业水平，与同事们一起，更好地服务客户、回馈社会。”

二

有一群人，他们生活在无声的世界里；还有一群人，他们通过手语服务，传递着无声的温暖。

在邮储银行北京香山支行附近，以前有一家福利性质的橡胶制品厂，厂里有很多残障职工。为帮助他们无差别地享受基础金融服务，10年前，香山支行行长刘玉萍带领全体员工学习手语。

10年来，每天开门营业前的晨会和营业结束后的夕会，大家都要在一起，练习巩固手语服务技能，新员工上岗前必须掌握手语服务技能。10年来，香山支行坚持为听力残障客户提供手语服务，努力与他们语言通、心意通，为群众办实事，做群众的暖心人。截至目前，香山支行手语培训的新员工和轮岗员工已经超过100人。

刘玉萍说：“我们要让每一位客户都同样享受到平等、有尊严、有温度的金融服务，把党的温暖传递给广大群众，让大家拥有更多获得感和幸福感。

三

在福建省南平市政和县外屯乡洋屯村，村民许仁寿成立莲子专业合作社缺少资金，获得了邮储银行政和县支行发放的小额贷款支持。

受益的不只是许仁寿，政和县支行创新支部联动模式和联络员帮扶机制，将金融政策、产品、服务精准送村入户，让党建成为服务乡村振兴的“红色引擎”。

许仁寿说：“邮储银行对我们村帮扶力度非常大，把我们村列为邮储银行的‘信用村’。去年，村里有几十人在邮储银行得到了小额信贷支持。”

数据显示，截至2021年9月末，政和县支行贷款余额8.8亿元，累计发放小额贷款27.88亿元。

邮储银行政和县支行行长吴小琴说：“产业要发展，一定要把金融活水引入到每一村、每一户，助推乡村振兴。”

唯有不忘初心、牢记使命，方可善作善成、一往无前。新疆沙依巴克区支行、北京香山支行、福建政和支行，是邮储银行把党的建设与企业发展有机结合的缩影。

中国邮政储蓄银行以高质量党建引领高质量发展，让鲜红的党旗高高飘扬在攻坚克难的每一场战斗中，让红色动能成为全行接续奋斗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前行的不竭动力。

(责编：董童、李源)