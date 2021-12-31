人民网北京12月31日电 （记者罗知之）货币政策如何在“稳”字上下功夫？明年将推出哪些有利于市场主体的金融政策？如何防范化解金融风险？近日，人民银行行长易纲就金融领域热点问题，接受了媒体采访。

三个“稳”增强服务实体经济能力

易纲表示，中央经济工作会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。2022年之所以强调“稳”，是基于当前的国内外形势。

“国内看，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，但在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重影响下，短期面临下行压力，必须稳定宏观经济大盘。国际上，世纪疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，维护内外部均衡的难度进一步增大，这也要求以稳定的经济环境和政策环境来应对各种外部不确定性。”易纲说。

易纲介绍，今年以来，人民银行坚持以我为主、稳字当头，货币政策的前瞻性、有效性、精准性进一步提升，金融对实体经济支持力度进一步加大。2022年，人民银行将进一步增强金融服务实体经济的能力。具体来说，主要体现为三个“稳”：

一是货币信贷总量稳定增长。保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

二是金融结构稳步优化。今年以来，普惠小微贷款已经支持超过4200万户小微经营主体。下一步，人民银行将精准施策，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，支持高质量发展。

三是综合融资成本稳中有降。今年企业贷款平均利率已经在5%以下，为统计以来新低。下一步人民银行将完善市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率改革效能，推动企业综合融资成本稳中有降。

做好两项直达工具接续转换

“去年面对历史罕见的疫情冲击，人民银行创造性地提出了两项直达实体经济的货币政策工具，一是对暂时遇到困难的小微企业贷款延期还本付息；二是加大普惠小微企业信用贷款力度。这两项工具直面微观主体需求，政策设计又是市场化的，具有可持续性，市场反映良好。”易纲说。

易纲表示，明年人民银行将重点做好两项直达工具政策接续转换工作：一是实施普惠小微贷款支持工具，从2022年起到2023年6月底，人民银行对地方法人银行发放的普惠小微企业和个体工商户贷款，按余额增量的1%提供资金，鼓励增加普惠小微贷款；二是将普惠小微信用贷款纳入支农支小再贷款支持计划管理，原来用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度可以滚动使用，必要时可再进一步增加再贷款额度。

直达工具的实施将继续坚持市场化原则，主要体现为三个方面：一是银行和企业自主决策，更加市场化。二是体现正向激励引导。工具中内嵌了激励机制，调动金融机构积极性，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。三是坚持稳健原则。在加大对中小微企业支持的同时，鼓励稳健经营，防范风险。

我国金融风险整体收敛、总体可控

易纲介绍，2018年以来，人民银行防范化解重大金融风险，取得了阶段性成果。当前，我国金融体系运行总体平稳，金融风险整体收敛、总体可控。

一是宏观杠杆率持续上升势头得到有效遏制。2020年疫情冲击下出现阶段性上升，今年以来已经回落到基本稳定的轨道。

二是对一批突出风险点进行了有序处置。影子银行、乱办金融及非法集资等风险得到有效遏制。加强金融监管，强化反垄断取得实效。

三是强化防范化解金融风险制度性建设。进一步完善宏观审慎政策框架、金融基础设施监管、金融业综合统计等各项制度，金融市场效率和抗风险能力明显增强。

“前期，个别房企由于自身经营不善、盲目多元化扩张等因素导致风险暴露。个别房企出险后，有关部门和地方政府已积极采取措施，稳妥有序化解风险，满足居民和房地产企业的正常融资需求，市场预期正在逐步改善。房地产市场的结构性调整，有利于形成房地产新发展模式，实现房地产业的良性循环和健康发展。”易纲说。

他认为，总体上看，对市场经济中发生的风险事件，要坚持市场化、法治化的原则来处理，压实股东和属地的责任，稳妥化解各类风险，保护最广大人民群众根本利益。

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