“无论是出门在外打工，还是日常下地干活，自从村里装了‘云守护’，家里就跟有了‘保护神’一样。”山西省霍州市陶唐峪乡南程村村民普春鸳指着院子里的监控说。

中国联通相关负责人介绍，南程村是霍州市首个投入使用“智慧乡村联防联控”平台的示范村。通过手机APP，村民们能实时查看自家24小时监控情况，享受到平安监控服务。该平台还可为村民提供“三务”公开、书记信箱、惠农政策等服务，让村民小事不出村、大事不出镇。

据悉，今年6月，中国联通正式推出数字乡村云平台和数字乡村品牌，并发布《中国联通数字乡村白皮书》和数字乡村产品手册，持续赋能乡村基础设施建设、治理模式创新、生产方式升级、生活方式改善，在乡村部署的数字化应用已成为助力乡村振兴的“新农具”、提高村民生活质量的“好帮手”。

“‘智慧乡村联防联控’平台在平安建设、‘三零’创建以及森林防火、地质灾害隐患和农村‘六乱’治理等方面都起到了很好的效果，真正提升了群众的幸福感、获得感和满足感。”陶唐峪乡乡长陈宇鹏表示，下一步将联合联通继续推进此平台建设，构建面向农业农村的综合信息服务体系，全力提高服务水平。

无独有偶，宁夏中卫联通通过为村委安装“数字乡村”云平台，助力乡村治理走向智能化。目前，中卫联通数字乡村项目已签约彩达村等81个村庄，18个乡镇近九万村民切实享受到了数字乡村带来的便利。

智慧农业同样是数字乡村建设的重要场景。越西县现代农业（苹果）产业园区位于四川省凉山州越西县大瑞镇，目前已拥有全新的自动化分拣线，实现5G全流程监控生产。在这里工作的绝大多数都是附近的村民，不仅如此，他们还参与了资金、技术入股分红。依托5G、云计算、物联网、大数据等优势，四川联通为园区打造了智慧农业七大能力体系，包括大数据平台、田间物联网采集、视频监控与安防、病虫害检测、农产品质量全过程跟踪、电商体系、农业示范园公共服务体系建设等。据了解，苹果园内架设了越西县首个5G基站，在5G技术的加持下，园区的光照、虫情、水肥、温度、湿度等参数可以源源不断地实时传送到大数据平台中心，鼠标一点就可以远程操控滴灌等作业设备，实现智能化控制。园区相关负责人介绍，去年苹果产业园实现分红400多万元，惠及1.65万村民。

数字化技术是助力乡村振兴最好的工具之一。江苏联通立足“数字”做文章，助力宿迁市泗阳县三庄镇发展特色农旅产业。为打造“数字+农业”发展模式，江苏联通为三庄镇果蔬游乐采摘园基地项目提供了温湿度监测等设备，帮助农业园经营人员提高管理效能。

“上好网”不仅要确保农村网络信号快，还要推出接地气的智慧化服务。浙江联通为杭州临安区五个少数民族村之一的太阳镇枫树岭村打造了“数字畲乡”平台。平台以“为民服务”为切入口，助力党建先锋、村情村貌、居家养老、农田认养、共享农场、电商直播、金融赋能等方面的数字化运行。通过“联通数村平台”赋能，枫树岭村找到了一条适合本地产业经济发展的新路子。在浙江联通为村里组织的电商销售中，就出现了单场30多万销售额的好成绩。

该负责人表示，下一步，中国联通将充分发挥信息化服务优势，用优质网络、贴心服务为乡村振兴添翼赋能，打造乡村振兴新路径，持续助力美丽乡村建设。

(责编：曹淼、李源)