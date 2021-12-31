人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局30日公布了2021年9月末中国银行业对外金融资产负债数据。数据显示，9月末，我国银行业对外金融资产15612亿美元，对外负债15630亿美元，对外净负债18亿美元，其中，人民币净负债4450亿美元，外币净资产4431亿美元。

在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产11483亿美元，债券资产2206亿美元，股权等其他资产1923亿美元，分别占银行业对外金融资产的74%、14%和12%。分币种看，人民币资产2121亿美元，美元资产10567亿美元，其他币种资产2924亿美元，分别占14%、68%和19%。从投向部门看，投向境外银行部门8852亿美元，占比57%；投向境外非银行部门6759亿美元，占比43%。

在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债8439亿美元，债券负债3263亿美元，股权等其他负债3928亿美元，分别占银行业对外负债的54%、21%和25%。分币种看，人民币负债6570亿美元，美元负债5860亿美元，其他币种负债3200亿美元，分别占比42%、37%和20%。从来源部门看，来自境外银行部门5919亿美元，占比38%；来自境外非银行部门9711亿美元，占比62%。

记者梳理发现，国家外汇管理局上一次公布中国银行业对外金融资产负债数据是在6月份，数据显示，6月末我国银行业对外金融资产15415亿美元，对外负债16487亿美元，对外净负债1072亿美元，其中，人民币净负债4799亿美元，外币净资产3727亿美元。

(责编：罗知之、高雷)