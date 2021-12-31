原标题：回顾京东2021年：让每个为幸福拼搏的人都拥有向上的力量

2021年，京东继续保持高质量增长。京东在《财富》世界500强的排名从去年的102位提升至59位；“福布斯全球最佳雇主榜”的排名位列中国企业前三位；年度活跃用户数截至三季度已增长至5.52亿；京东乡村振兴“奔富计划”从2020年10月到今年8月份已实现2200亿产值；第一批12座“亚洲一号”已安装了光伏发电系统，国内首批碳中和园区即将建成……

相比于这些成绩，我们更在乎每个人的工作与生活。2021年：

住在雅鲁藏布江畔的德庆多吉老人买了台冰箱，京东家电专卖店两天就送货上门了；

从大城市返乡创业的邓炜民，从农民手中收购了400万斤水果，通过京喜卖到大城市；

罕见病女孩儿慧慧通过京东健康解决了一部分药和药费，极大地缓解了经济压力；

在宿迁京东客服中心工作了5年的东北小伙李佳儒，已经在当地买了房、安了家。

这一年里，京东充分释放新型实体企业的增长效能，将供应链基础设施铺就到了海拔更高、路途更远、更贴近用户的地方；推动技术创新成果在“千行百业”的深度融合，并坚定对“星辰大海”的探索；保障员工有劲头，并帮助更多的用户、合作伙伴乃至陌不相识的人。所有的这一切，都是为了让每个为幸福拼搏的人都拥有向上的力量。

把供应链基础设施铺上高原、筑在田间

60岁的德庆多吉家住在雅鲁藏布江大峡谷的米林县西噶村，今年的京东618，他在京东上买了一台冰箱，让他没想到的是，两天后，京东家电专卖店老板刘婷婷两口子就把冰箱就送上了门。自从去年底京东升级了3万平米的拉萨西藏公共仓储物流中心之后，本地80%的订单都可以实现直接发货，如今，林芝、那曲、日喀则、山南、昌都等相继地开业了30多家京东家电专卖店，65寸、80寸的智能电视，各种品牌的空调，在当地成了畅销货。

今年的“京东11·11”首次将开启时间提前到晚8点，这让在西藏阿里的京东家电专卖店店主央金卓嘎高兴不已，这吸引了很多人在下班的路上到店里来看看今年的优惠促销。京东618到京东11·11，推动了数字经济和实体经济充分融合，在释放巨大国内消费潜能的同时，也带动了新消费、新模式、新业态加快形成，有力地促进了消费结构提档加速。

汉巴南高速铁路北起陕西汉中、南至四川南充，其中南巴段虽然只有147公里，但是要穿越重岩叠嶂的川东北地区，这条铁路建成后，将成为带动革命老区经济发展的重要基础设施。由于项目工地处于深山之中，项目组采购人员每天要花费数个小时往返于工地、库房及城镇之间。为了提高工地的物资供给效率，京东工业品根据工程建筑行业的特点推出了“智能移动仓”，通过系统打通，能够对预测补充、管理精确到件，大大提高了项目的采购效率。

在陕西武功县，新建成的大型智慧物流中心引入了国际最先进的设备，可以对猕猴桃和苹果进行自动分选；在西藏拉萨市，自治区级公共物流仓储配送中心在今年6月份引入了100多台“地狼”机器人，运行效率相比此前提升了两到三倍。京东正是通过约1300多个仓库和链接的数百万家实体门店，把供应链的技术和服务送到距离用户最近的地方，送到实体经济发展最需要的地方，促消费、保供应，让偏远地区可以享受同等的技术、服务和发展机会。

去年，在大城市里打拼了5年的邓炜民回到的老家湖南洪江县，凭借着学到的技术，帮助农户对果树种植进行专业指导，一年下来，他就以高于市场价收购了400万斤的杨梅、黄桃、冰糖柚、冰糖橙，并和农户签订了长期收购合同，在京喜的支持下，他把当地的冰糖柚等农产品卖到了大城市。和邓炜民一样，大学毕业后留在苏南工作的钱晓红几年前也回到了宿迁老家，在她看来，家乡的霸王蟹品质堪称一流，一点都不比大闸蟹差，通过与京东生鲜的合作，线上线下全渠道提升霸王蟹的品牌认知度，霸王蟹如今成了宿迁的第四张新名片。

和邓炜民、钱晓红一样，越来越多的城市打工人带着技术和经验回到家乡，京东铺就到田间地头的数智化社会供应链，解决了他们的后顾之忧。借助于京东的产地供应链，已有1000余个产地产业带的农特产品送往全国，打造了高品质的农产品与消费升级的正循环。在2020年10月启动的京东“奔富计划”，预计在三年内带动农村实现1万亿产值，截至今年8月份已实现2200亿产值。

用技术创新打破发展的天花板

“端坐在台前，专注于眼前的瓷胚，手中紧握的画笔蜿蜒流转……”这就是徐伯梵儿时记忆中父亲的形象。但上世纪末，景德镇渐渐不复往日荣光，徐父也丢下了画笔。二十年后，得益于京东自有品牌多方面的深入赋能，徐伯梵的宋景陶瓷迎来二次腾飞，操作台前，父亲也重新拿起了画笔。

去年，年近50的老王也找到了新工作，在老友的京东店铺做仓储物流，第一次参加618，第一次见证双11，京东完善的智能仓储体系让老王对接起来得心应手。尤其是接入京东智能商务仓后，大大节省了入仓支出，老友的店铺也成了“京东好店”，销量也是芝麻开花节节高。

目前，京东与工信部联合发布的全国性中小企业服务行动“满天星计划”已覆盖全国28个中小企业高浓度城市，约120万家中小企业从中受益；京东自有品牌产业带“C.E.O”计划也已经覆盖全国70%产业带，带动众多工厂实现数字化转型升级。通过整合商品、服务、技术、供应链等资源，京东助力地方企业打通数字上游，帮助中小企业实现自我“造血”，构建中小企业优质发展的长效服务机制；同时打造如“满天星计划”这样的长期规划，助力实体经济高质量发展。

站在新建成的京东国际物流荷兰自动化仓库里，亲自操作了由京东自主研发的地狼搬运机器人之后，作为欧洲著名内衣品牌香蔻慕乐CEO的菲利普·芒福德不由感叹，“京东是一个令人惊喜的合作伙伴！”在四个月前，这座仓库还只是一张图纸，如今，这座高度智能化的自动化仓已经承担起香蔻慕乐在荷兰、法国、比利时和卢森堡四国的订单任务，约占其欧洲网购包裹总量的1/3，助力品牌订单生产时效提升三倍多。

京东已经在北美、欧洲、东南亚以及中东、澳洲等地运营了数十个保税仓库及海外仓库，国际供应链网络触达全球220多个国家和地区，并致力构建全球双48小时通路。京东印尼、京东泰国已经成为当地消费者最信赖的零售品牌之一，在逐步搭建起稳定、高效的出海新基建，助力更多中国品牌走出去的同时，京东也在充分发挥自身的新型实体企业发展经验，体系化地引领以供应链为基础的技术与服务走出去，服务全球用户。

进入到冬至以后，青岛的白天气温也降到了零摄氏度以下，在京东青岛“亚洲一号”智能产业园屋顶上，刘师傅和工友正在维护光伏设备，他们要确保这十几万平米的光伏发电设备持续稳定地为整个园区提供绿色电能。京东目前已经完成第一批12座智能产业园的光伏发电系统安装，今年年底京东的分布式光伏发电能力将建成100兆瓦。明年，京东将推进西安和宿迁的两座“亚洲一号”率先于全行业建成碳中和示范产业园。

在北京的京东云新一代绿色数据中心里，由于采用了高性能服务器、液冷及热回收技术、AI智能控温、机器人巡检等自研技术，可以实现全年运行PUE低于1.1，基础设施能耗节省30%，碳排放总量减少10%。在技术创新的驱动下，京东持续推进高能效的供应链基础设施升级换代，强化数字技术在供应链全链路的应用，借助“青流计划”推动产业链节能减排。

让每个拼搏人都拥有向上的力量

7月20日郑州暴雨中，一辆私家车泡在水里，已经打不着火了，车主手足无措的时候，不远处的京东物流营业部里正在拣货的快递小哥左鹏飞看到，立刻叫来七八个同事，蹚着积水，合力将熄火的私家车推到安全地带。在今年的河南抗汛救灾中，除了千千万万个逆行而上的京东小哥，京东物流的无人机也紧急驰援受灾地区。

2021年，京东充分发挥自身的物流基础设施优势，在河南、山西和云南、青海的防汛抗震救灾中，第一时间从距离灾区最近的仓库中紧急调拨救灾物资，并组织救援专车送抵救援前线。同时，在城市社区，京东智能快递车不停往返于防疫封控区域进行无接触配送，保障居民生活物资供应。

慧慧看上去和普通女孩没什么两样，但患有一种罕见病——特发性肺动脉高压（IPAH），只能依靠长期服用特效药来控制病情，用药开销让慧慧面临着不小的经济压力。直到今年4月，慧慧了解到了由京东健康发起的“罕见病关爱计划”，并提交了“罕见病关爱基金”的援助申请，顺利通过审核后得到了相应援助，从而保障了她的持续用药和病情平稳。还有更多人群在京东得到了特殊的关爱，为了让更多老年用户“会用、敢用、想用”，京东App上线了专门为老年用户量身定制的“长辈模式”，针对老年用户网购的痛点做了一系列改造。如今，张阿姨已经可以熟练地用京东帮老姐妹们做“代购”了。

不管是通过“罕见病关爱计划”，保障罕见病患者治疗用药；还是通过适老化改造，让银发族融入数字生活；亦或是通过无障碍购物优化，为视障人群点亮更大的世界，京东一直致力于用科技的力量和人文的关怀，让更多人享受到科技带来的便利，感受到更丰富、更美好的生活。

对于95后吉林小伙李佳儒来说，宿迁已经是第二个故乡。在京东宿迁客服中心工作的5年来，李佳儒在公司提供的各项福利政策以及苏北人才培养计划支持下，买房安家，有了自己的归“宿”。李佳儒也从初出茅庐的毕业生，一路快速成长为客服主管、带领百人团队的经理。如今，作为团队的大家长，李佳儒会主动为新人分享京东的各项福利政策，希望以“过来人”的身份帮助新人减轻异地生活的苦恼。

京东不仅努力为每一位员工提供施展才干和实现梦想的舞台，还努力成为让员工有归属感、幸福感的企业。仅今年的上半年，京东物流就为一线员工支出了172亿元的薪酬福利，人均月支出近1.1万元。京东也每年为一线员工缴纳包括商业保险在内的六险一金，确保他们医有所保、老有所养。在今年公布的福布斯2021全球最佳雇主榜单中，京东大幅上升70多个名次，位列中国企业前三。

回首京东2021年的点点滴滴，我们感动于这些“向上的力量”。2022年叩门而至，每一个人都会有自己新的期许：

尝到了创业甜头的邓炜民，明年打算在京喜上再增加一些糖醋姜等农特产品种类；

徐伯梵的宋景陶瓷又租了一座三层仓库，明年打算与京东自有品牌增加生产规模；

慧慧也打算把自己受到的关爱毫无保留地传递出去，通过社交平台帮助更多的病友。

……

行之不辍，未来可期。京东将会持续释放新型实体企业的增长效能，为用户、行业、社会创造价值，让每一个为幸福拼搏的人都有向上的力量。

(责编：董童、李源)