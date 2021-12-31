人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局30日公布了2021年11月我国国际货物和服务贸易数据。数据显示，11月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入21860亿元，支出18981亿元，顺差2879亿元。

其中，货物贸易收入19785亿元，支出16583亿元，顺差3202亿元；服务贸易收入2075亿元，支出2398亿元，逆差323亿元。

按美元计值，2021年11月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入3418亿美元，支出2968亿美元，顺差450亿美元。其中，货物贸易收入3094亿美元，支出2593亿美元，顺差501亿美元；服务贸易收入324亿美元，支出375亿美元，逆差50亿美元。

10月数据显示，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入20243亿元，支出16381亿元，顺差3862亿元。

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