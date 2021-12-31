人民网北京12月31日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。

工信部副部长徐晓兰在致辞环节表示，“十四五”期间，工信部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕政策、服务、环境三个领域，聚焦融资促进、权益保护“两个重点”，紧盯提升创新能力和专业化水平“一个目标”，着力构建“321”工作体系，支持中小企业高质量发展。

近日，工信部等19部门印发了《“十四五”促进中小企业发展规划》，对“十四五”期间促进中小企业发展工作做出部署。

徐晓兰表示，工信部支持中小企业高质量发展主要体现在四个方面。一是着力构建优质中小企业梯度培育体系，支持企业走专精特新发展之路。目前，已培育制造业单项冠军企业848家，国家级专精特新小巨人企业4762家，带动各地培育省级专精特新企业超过了4万家。在此基础上，工信部拟利用五年时间，培育形成100万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、1万家“小巨人”企业。

二是着力推动中小企业创新发展、绿色发展。坚持创新驱动，完善中小企业创新服务体系，激发企业创新的内生动力，增强企业核心竞争力。坚持绿色集约，推动中小企业绿色化改造，发展循环经济，助力实现“双碳”目标。

三是着力推动中小企业数字化转型。以实施产业链固链、补链、强链行动为牵引，带动中小企业融入5G工业互联网的应用场景和产业生态，加速企业数字化发展、网络化协同、智能化升级，推动中小企业成为数字产业化的先锋力量、产业数字化的重要载体。

四是着力完善有利于企业发展的外部环境。推动“1+2”等政策稳健落实落地，为中小企业解难题、办实事、服好务。大力实施中小企业服务机构能力提升工程，积极落实保障中小企业款项支付条例，深入开展中小企业发展环境第三方评估，为中小企业营造良好外部环境。

(责编：杨虞波罗、高雷)