人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部副部长徐晓兰：四方面举措支持中小企业高质量发展

2021年12月31日14:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月31日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。

工信部副部长徐晓兰在致辞环节表示，“十四五”期间，工信部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕政策、服务、环境三个领域，聚焦融资促进、权益保护“两个重点”，紧盯提升创新能力和专业化水平“一个目标”，着力构建“321”工作体系，支持中小企业高质量发展。

近日，工信部等19部门印发了《“十四五”促进中小企业发展规划》，对“十四五”期间促进中小企业发展工作做出部署。

徐晓兰表示，工信部支持中小企业高质量发展主要体现在四个方面。一是着力构建优质中小企业梯度培育体系，支持企业走专精特新发展之路。目前，已培育制造业单项冠军企业848家，国家级专精特新小巨人企业4762家，带动各地培育省级专精特新企业超过了4万家。在此基础上，工信部拟利用五年时间，培育形成100万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、1万家“小巨人”企业。

二是着力推动中小企业创新发展、绿色发展。坚持创新驱动，完善中小企业创新服务体系，激发企业创新的内生动力，增强企业核心竞争力。坚持绿色集约，推动中小企业绿色化改造，发展循环经济，助力实现“双碳”目标。

三是着力推动中小企业数字化转型。以实施产业链固链、补链、强链行动为牵引，带动中小企业融入5G工业互联网的应用场景和产业生态，加速企业数字化发展、网络化协同、智能化升级，推动中小企业成为数字产业化的先锋力量、产业数字化的重要载体。

四是着力完善有利于企业发展的外部环境。推动“1+2”等政策稳健落实落地，为中小企业解难题、办实事、服好务。大力实施中小企业服务机构能力提升工程，积极落实保障中小企业款项支付条例，深入开展中小企业发展环境第三方评估，为中小企业营造良好外部环境。

(责编：杨虞波罗、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部副部长徐晓兰：四方面举措支持中小企业高质量发展
　　人民网北京12月31日电 （记者栗翘楚）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。…
海关总署：自2022年起对部分商品进出口关税进行调整
　　人民网北京12月31日电 （记者王震）据海关总署网站消息，海关总署12月27日发布公告，根据《国务院关税税则委员会关于2022年关税调整方案的通知》（税委会〔2021〕18号）所附《2022年关税调整方案》，自2022年1月1日起对部分商品的进出口关税进行调整。 一、《2022年关税调整方案》主要内容 （一）进口关税税率。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部