人民网北京12月31日电 （记者余璐）12月31日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。

“气象事业是党领导下的科技型基础性社会公益事业，是服务国家经济社会发展、护佑人民安全福祉的重要保障。”中国气象局党组书记、局长庄国泰在致辞中表示，人民气象事业自1945年从延安起步，紧紧围绕党和国家发展大局，与党的事业和国家发展同心同向、同频共振。气象部门始终坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，紧紧围绕服务国家、服务人民，坚持趋利避害并举，为促进国家发展进步、保障改善民生、防灾减灾救灾等作出了重要贡献。

庄国泰谈到，党的十八大以来，中国气象局牢牢把握气象现代化建设的工作主线，坚持对标国际、勇于争先，综合气象观测能力、预报业务能力和气象信息化水平显著提升。紧跟国家科技发展步伐和世界气象科技发展前沿，坚持创新优先、人才为本，建立了较为完善的国家气象科技创新体系。在此基础上，初步建立了中国特色现代气象服务体系，并发挥了重要作用。气象工作主动融入经济社会发展，服务保障国家重大战略和重大工程建设，服务领域已经拓展到上百个行业；充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，努力做到预警早、预报准、传播快、覆盖广；构建了覆盖多领域的生态文明气象保障服务体系，气象服务已成为建设美丽中国和实现“双碳”目标愿景的参与者、守护者、贡献者。

庄国泰表示，当前，党团结带领中国人民踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路，新时代气象工作必须从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取伟大智慧和前进力量，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，牢牢把握气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的战略定位，大力加强气象科技创新，努力做到监测精密、预报精准、服务精细，扎实推进气象事业高质量发展。

“气象工作要在服务经济社会发展全局的同时，更加突出面向农业、交通、能源、旅游、海洋等涉及国计民生行业的保障服务，持续增进人民福祉安康；全力做好‘一带一路’和碳达峰碳中和气象保障服务，强化气候资源开发利用服务，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。”庄国泰说。

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