人民网北京12月31日电 （记者任妍）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。第十一、十二届全国人大常委会副委员长、民建中央原主席陈昌智在致辞时表示，2022年中国经济奋楫争先谋发展，要从三个方面走“稳”高质量发展之路。

陈昌智表示，2021年，面对错综复杂的经济工作，我国一系列发展实践说明了国家发展把方向、谋大局、定政策、促改革的能力，充分展现了我国善于在危机中育先机、于变局中开新局的智慧和魄力。

“过去的一年，我们从爬坡过坎中让经济发展和疫情防控保持全球领先地位、产业链韧性得到提升、改革开放向纵深推进、民生保障有力有效，一系列发展实践说明了国家发展把方向、谋大局、定政策、促改革的能力，充分展现了我们善于在危机中育先机、于变局中开新局的智慧和魄力。”他说。

奋楫争先谋发展，围绕2022年中国高质量发展之路，陈昌智谈及了三点看法。

一是要有条不紊求精进。2021年中央经济工作会议指出，明年经济工作要“稳字当头、稳中求进”。调整政策和推动改革要把握好时、度、效，坚持先立后破、稳扎稳打，在尊重客观实际和群众需求的基础上，通过科学谋划把稳增长、调结构、推改革有机结合起来。比如，宏观政策要稳健有效、微观政策要持续激发市场主体活力、结构政策要着力畅通国民经济循环、社会政策要兜住兜牢民生底线等。

二是要矢志不移谋发展。“十四五”时期推动的高质量发展，是因地制宜、扬长补短，适合本行业、本地区实际的发展，是与满足人民美好生活需要紧密结合起来的、长期坚持的发展。

三是要有的放矢防风险。必须把防风险摆在突出位置，这是在推进高质量发展过程中的永恒主题。在统筹经济社会发展全局时，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招。时刻保持底线思维，以分类施策、精准拆弹的举措抓好风险处置工作，构建好人类命运共同体。

(责编：杨虞波罗、高雷)