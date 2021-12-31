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王钦敏：中国经济韧性强 长期向好的基本面不会改变

2021年12月31日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京12月31日电 （王绍绍）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏在致辞环节表示，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。

王钦敏表示，2021年我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进，实现了“十四五”良好开局。

刚刚召开的中央经济工作会议强调，经济工作要稳字当头、稳中求进。那么，如何做好2022年的经济工作？

对此，王钦敏表示，首先要以政策调控增强发展动力。2021年以来，我国相继出台了一系列有利于经济稳定的政策。“十四五”时期，我国仍将通过加大宏观政策调控力度，以跨周期和逆周期调控政策的有机结合，引导经济健康发展，中国经济稳中加固、稳中向好的趋势不会改变，中国经济将持续迈向高质量发展。

其次，要以改革红利释放发展潜力。王钦敏表示，要坚持新发展理念，突破供给约束的堵点，打通生产、分配、流通、消费各环节。尤其要为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境，帮助解决发展中的困难，支持民营企业改革发展、共享改革红利。进一步激发经济的活力和潜力，中国经济发展必将书写“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”的新篇章。

再次，要以创新动力激活发展潜能。“创新是第一动力，要把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中，不断做强做优做大我国数字经济。”王钦敏强调，要通过数字赋能和智能化转型，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级；进一步开发数据要素资源潜能，催生新产业、新业态、新模式，以创新驱动激发内涵式增长，推动我国经济高质量发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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