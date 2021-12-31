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余晓晖：加快数字化转型 推进高质量发展

2021年12月31日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月31日电 （王绍绍）今日，由人民网主办的“2021人民财经高峰论坛”主论坛环节以线上方式举办。本届论坛邀请来自政、产、学、研的各方嘉宾，围绕“开启新征程，共享新机遇”的主题，共同探寻中国经济高质量发展的新路径。中国信息通信研究院院长余晓晖在主旨发言环节表示，加快数字化转型有利于推进经济高质量发展。数字经济的主战场应该是各个领域的数字化转型，包含实体经济和经济社会各个领域。

在余晓晖看来，数字化转型意味着系统性的深刻变革，当数字技术和生产经营管理等各方面紧密结合时，就会面临着组织变革的问题，例如业务模式、商业模式的转型。

余晓晖表示，数字化转型有两个特征值得关注。第一是连接，数字化转型不仅需要连接设备和系统，还需要连接产业链和价值链，它连接的范围及协同能力直接作用于业务变革的程度。第二是深度，最为关键的是数据智能优化的深度，其实现过程可能会经历不同阶段，但最终会形成较大变革。

“数字化转型离不开数字化平台，这两者密切相关。”余晓晖表示，消费互联网平台目前发展比较迅速，基础设施也比较完善，当下需要重点考虑的是如何打造一个面向工业和产业的互联网平台，以满足不同行业的需求。

在数字化转型过程中，技术支持也至关重要。余晓晖认为，5G技术和人工智能的发展是数字化转型的关键因素。随着大数据时代的来临，我国通信技术正在向5G发展，与此同时，我国5G通信技术和人工智能也具有融合发展的趋势。

“技术的发展为数字化转型带来了机遇，但其长期发展也面临着一定挑战，例如工业装备自动化、工业软件、行业机理等，目前还存在一些亟需解决的问题，数字化转型之路依然任重而道远。”余晓晖说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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