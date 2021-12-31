人民网北京12月31日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局公布了2021年三季度及前三季度我国国际收支平衡表。数据显示，2021年前三季度，我国经常账户顺差1963亿美元。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，前三季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差1963亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.5%，继续处于合理均衡区间，跨境双向投资保持活跃。

数据显示，2021年三季度，我国经常账户顺差4762亿元；资本和金融账户逆差3119亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差847亿元，储备资产增加3973亿元，其中由国际货币基金组织分配特别提款权形成的储备资产增加2716亿元。2021年前三季度，我国经常账户顺差12712亿元；资本和金融账户逆差6779亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差2682亿元，储备资产增加9467亿元。

按SDR计值，2021年三季度，我国经常账户顺差518亿SDR；资本和金融账户逆差340亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差91亿SDR，储备资产增加432亿SDR，其中由国际货币基金组织分配特别提款权形成储备资产增加295亿SDR。按SDR计值，2021年前三季度，我国经常账户顺差1373亿SDR；资本和金融账户逆差731亿SDR，其中，非储备性质的金融账户顺差292亿SDR，储备资产增加1023亿SDR。

按美元计值，2021年三季度，我国经常账户顺差736亿美元，其中，货物贸易顺差1360亿美元，服务贸易逆差319亿美元，初次收入逆差341亿美元，二次收入顺差35亿美元。资本和金融账户逆差483亿美元，其中，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户顺差130亿美元，储备资产增加614亿美元，其中由国际货币基金组织分配特别提款权形成的储备资产增加419亿美元。按美元计值，2021年前三季度，我国经常账户顺差1963亿美元，其中，货物贸易顺差3742亿美元，服务贸易逆差825亿美元，初次收入逆差1056亿美元，二次收入顺差102亿美元。资本和金融账户逆差1044亿美元，其中，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户顺差418亿美元，储备资产增加1464亿美元。

王春英表示，货物贸易顺差同比增长，服务贸易逆差收窄。前三季度，国际收支口径的货物贸易顺差3742亿美元，同比增长15%，主要是我国经济持续恢复发展以及国际需求增加，带动进出口均同比增长。服务贸易逆差825亿美元，同比收窄29%，主要是全球疫情起伏反复，持续抑制跨境人员流动，旅行逆差同比收窄20%；运输服务收入增速快于支出，运输逆差同比收窄41%。

此外，我国对外投资与来华投资双向活跃。前三季度，我国对外直接投资854亿美元，保持平稳；外商来华直接投资2495亿美元，体现境外投资者对我国经济发展前景及在华投资兴业的信心。证券投资项下我国对外投资992亿美元，吸收来华投资1437亿美元，体现我国资本市场双向开放渠道畅通，有效满足境内外投资者资产配置需求。存贷款等其他投资项下我国对外投资3134亿美元，吸收来华投资1430亿美元，均为历史同期较高水平。

“总体看，当前外部环境更趋复杂严峻，但我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，国内经济韧性强，长期向好的基本面没有改变，有助于我国国际收支保持总体稳定、基本平衡的格局。”王春英说。

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