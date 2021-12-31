人民网北京12月31日电 （申佳平）你名下有多少张移动电话卡？有没有被别人冒用的？发现有被冒名办的卡该怎么办？……遇到这些问题，可以通过工业和信息化部推出的全国移动电话卡“一证通查”服务进行解决。

据工业和信息化部官方微信公众号“工信微报”消息，工业和信息化部近期在打击治理电信网络诈骗工作中发现部分涉案电话卡系由诈骗分子冒用他人身份信息办理用户本人并不知情，可能会对其信用产生负面影响。

“工信微报”显示，“一证通查”打通了93家省级基础电信企业和39家移动通信转售企业的相关数据，实现了全国移动电话卡的统一便捷查询，便于用户了解自己名下电话卡办理情况，主动避免自身利益受到侵害。

据介绍，用户可以凭借居民身份证通过线上线下等渠道查询名下全国手机电话卡数量。

线上渠道：用户可以通过“工信微报”和“工信部反诈专班”“中国信通院”微信公众号、运营商网上营业厅、支付宝“一证通查”小程序等线上渠道提交预约查询申请。48小时内，服务平台会通过“10699000”专用短信端口告知用户名下所有电话卡数量及其所属的运营企业。线下渠道：用户可以持本人二代身份证到各基础电信运营企业营业厅提交预约查询申请。

图片来源：工业和信息化部官方微信公众号“工信微报”

一旦发现号卡查询结果和本人实际使用情况不一致，用户可以查询号码明细或者办理销户：三家基础电信企业用户，可以到营业厅查询核对号码明细；移动通信转售企业用户，可以咨询客服，通过线上或线下方式查询明细。对于有异议的卡，电信企业可以配合快速关停，并提供本企业异地销号绿色通道。

此外，在使用“一证通查”时如遇到障碍或问题，用户还可通过“工信微报”下设“我要投诉”中“投诉一证通查”栏目进行投诉。

图片来源：工业和信息化部官方微信公众号“工信微报”

(责编：申佳平、吕骞)