人民网记者孙阳、车柯蒙

为减轻个人所得税负担，缓解中低收入群体压力，12月29日召开的国务院常务会议决定，将全年一次性奖金不并入当月工资薪金所得、实施按月单独计税的政策延至2023年底。

财政部、国家税务总局12月31日发布的《关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》明确，《财政部税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)（以下简称《通知》）规定的全年一次性奖金单独计税优惠政策，执行期限延长至2023年12月31日。

根据《通知》，居民个人取得全年一次性奖金，符合相关规定的，在2023年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照通知所附按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税。

多位财税专家在接受人民网记者采访时表示，个税优惠政策得以延续，有助于降低工薪阶层人群纳税负担。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时指出，全年一次性奖金的计税方法适用于工资薪金所得的计税，一个纳税人一年仅能够享受一次这种优惠的计税方式。由于工资薪金所得为综合所得的主要构成部分，而综合所得采用超额累进税率，意味着工资收入越高，适用税率越高。

“以一个工资收入作为收入主要来源的纳税人为例，实行全年一次性奖金计税，可以将其全年收入分为两部分，一部分为工资，另一部分为全年一次奖金。全年一次性奖金政策得以延续，综合所得和全年一次性奖金可以分别计税，可以降低以工资薪金收入为主要来源的纳税人的累进税率级次，从而降低工薪阶层税收负担。”李旭红说。

当前，中国已有4亿多中等收入群体，占总人口约30%。李旭红表示，由于综合所得的税率分为7档，其中，部分中等收入人群的税率级次在20%-30%之间。因此，延续全年一次性奖金计税的方式有利于降低中等收入人群的税收负担。

“延续全年一次性的政策有利于平衡资本所得与劳动所得的税收负担，提高老百姓的满意度，增强公平感及幸福感。”李旭红说。

西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强则认为，工薪阶层是个税缴纳的“主力军”,年终奖个税优惠政策得以延续，符合“以人民为中心”的理念，对于工薪阶层来说是一个利好政策，有利于增加收入，释放消费潜力。当前，我国经济发展面临着面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定，年终奖个税优惠政策的延续有利于稳定中等收入群体的经济基础，保持经济健康稳定发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)