据三棵树涂料股份有限公司（以下简称三棵树）消息，近日，该公司总结了2021年的工作概况，并推出2022年计划方针即全力备战冬奥，打造民族品牌。

据了解，三棵树将计划分为六个大型板块，通过自身循序渐进，使品牌得到发展。为此，公司实行多方面运作：第一，公司将通过冠军个人形象，将邀请体育冠军拍摄系列广告，打造形象海报，以个人和企业相互协作的方式推广产品，推动公司“走出去”；第二，主动与中国短道速滑队开展合作，专门定制比赛速滑头盔，设计图案，融合中国古代的神话故事和传统艺术文化，并在头盔上喷涂自主研发的水性双组份聚氨酯工业涂料；第三，不断升级产品配方和环保等级，为每一位用户带来更加极致的环保涂料质量。

“三棵树品牌是伴随2022年冬季奥运会腾飞的，将与冬奥会并行。”三棵树相关负责人介绍，公司积极参与冬奥会项目建设。在国家跳台滑雪中心“雪如意”场馆建设中，三棵树针对赛事场馆高寒特点专项定制“全线净味”的内墙涂料系统解决方案，满足场馆的低温和绿色环保要求；在张家口地区修建奥运村，为运动员、教练员及代表团成员提供主要居住地和舒适赛程服务。

此外，通过自身产品为中国公益事业贡献一份爱心。三棵树通过绿色产品为社会和国家服务，邀请公众以有趣的互联网捐步游戏参与文化公益平台，所捐步数将转化为京津冀地区的乡村小学冬奥公益“蓝色跑道”；携手中国扶贫基金共同在线下定向帮扶河北省蔚县杨庄窠乡中心学校修建操场和跑道，为促进学生身体健康贡献力量。

“2022年公司将用良心高质量涂料为民族增添光辉。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)