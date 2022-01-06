人民网北京1月6日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，1月6日，北京冬奥列车暨高铁5G超高清演播室在京张高铁清河站上线。在这趟首发冬奥列车上，由中央广播电视总台联合相关单位创新建设的高铁5G超高清演播室正式运行。这是全球首次在350公里时速的高铁列车上，依托5G技术打造超高清直播演播室，实现超高清信号的长时间稳定传输。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄，中国国家铁路集团董事长、党组书记陆东福出席上线仪式并致辞。国际奥委会副主席、北京冬奥组委副主席于再清出席仪式并宣读国际奥委会主席巴赫的贺信。

巴赫在贺信中表示，2022年新年开端的这次庆祝活动标志着北京冬奥会即将在一个月后到来。欣闻中央广播电视总台计划派出精兵强将对北京冬奥会进行最大规模的全方位转播报道，这支报道团队将通过总台各个平台，包括4K奥林匹克电视频道全面呈现冬奥会，中国观众将能够观看和欣赏到2022年北京冬奥会的每一个精彩瞬间。

慎海雄在致辞中强调，生动讲好北京冬奥故事，奋力开启传播奥林匹克运动和文化、弘扬中华体育精神的崭新篇章，是总台自觉担当国际主流媒体、国家广播电视台和东道主转播商的职责使命。总台联合国铁集团、北京铁路局集团公司和中国联通、中国移动等多方力量，充分发扬“工匠精神”，成功在冬奥专列上建成以轻量化、移动化、全IP技术为特点的5G超高清演播室，这是集中力量办大事的制度优势的又一生动体现。建设冬奥高铁5G超高清演播室，是以前沿技术打造全新体验，努力实现“科技冬奥·8K看奥运”目标的重要举措。

慎海雄表示，总台在这次成功实现高铁5G超高清移动直播首次应用的基础上，将进一步打造联通各赛区、各场馆、各媒体中心，提供实时采访、即时报道的新型服务渠道和展示平台，让境内外观众和媒体朋友全景式感受科技元素与北京冬奥的完美融合。总台将全力以赴为全球观众奉献一场精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

陆东福在致辞中指出，国铁集团依托我国自主研制时速350公里复兴号动车组，为北京冬奥会量身定制了“瑞雪迎春”智能型复兴号高速动车组，在世界上首次实现了时速350公里自动驾驶功能。中央广播电视总台在这一列车上搭建的高铁5G超高清演播室，是“高铁”与“高清”的强强组合，在世界上首次实现时速350公里高速列车上的5G超高清演播，不仅为北京冬奥会提供高品质的服务保障，也将促进铁路技术与5G等新技术的深度融合，促进大众铁路与大众传媒的有机联通，更好地满足广大人民群众对美好旅行和文化生活的向往。

陆东福表示，铁路部门将切实管好用好冬奥列车，全力支持配合高铁5G超高清演播室工作，为讲好中国筹办北京冬奥会、冬残奥会的故事，作出应有的贡献。

据了解，北京冬奥列车是国铁集团组织铁道科学研究院、中国中车等单位，根据冬奥需求量身打造，列车全部使用时速350公里复兴号动车组开行，部分列车使用新型奥运版复兴号智能动车组。列车外观采用“瑞雪迎春”涂装方案，彰显冬奥主题。冬奥列车联通北京、延庆、崇礼三大赛场，按照运行时间，北京清河站至延庆、太子城、崇礼站分别26分钟、50分钟、65分钟可达。

高铁5G超高清演播室采用全IP技术构建，可以实现嘉宾访谈、全车厢移动直播报道，为大屏小屏提供虚拟制作、多方连线等服务，实现了长时间、高速移动下节目的稳定传输。

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