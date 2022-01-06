人民网北京1月6日电 （记者余璐）1月6日，水利部召开2022年全国水利工作会议，总结2021年水利工作，分析当前形势任务，部署2022年水利重点工作。会议指出，一年来，各级水利部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，着眼保安全、促发展、惠民生，交出一份亮眼的答卷。

全年完成水利建设投资7576亿元。150项重大水利工程已批复67项，累计开工62项。深入开展南水北调后续工程高质量发展重大问题研究和重大专题论证，积极推进东线二期、中线引江补汉工程前期工作，南水北调东、中线一期工程累计完成设计单元完工验收146个，占全部155个设计单元的94.2%。推进防汛抗旱水利提升工程建设，完成中小河流治理1.1万公里，实施重点山洪沟治理175条。农村自来水普及率达到84%，创历史新高，完成9.9万处农村供水工程维修养护，开展512处大中型灌区续建配套与现代化改造。

三峡水库连续12年实现175米满蓄目标，全年为下游补水138天、补水总量220.8亿立方米。南水北调东、中线一期工程年度调水97.28亿立方米，累计调水498.7亿立方米，东线各监测断面水质稳定在Ⅲ类及以上、中线水质稳定在Ⅱ类及以上。丹江口水库大坝加高后首次实现170米满蓄目标，小浪底、岳城水库拦蓄运用至建库以来最高水位。加快病险水库除险加固，实施大中型病险水库除险加固129座、小型病险水库除险加固4295座、病险淤地坝除险加固556座。

新发布实施1966项国家和省级用水定额，计划用水覆盖水资源超载区99%的工业企业，开展8474个规划和建设项目节水评价，从严叫停222个项目。累计批复63条跨省江河水量分配方案、230条跨地市江河水量分配方案，确定118条跨省重点河湖、307条跨市河流生态流量目标，加强行政区界和生态流量监测，推进31条跨省江河水资源统一调度，完善国家、省、市三级重点监控用水单位名录，加强取水口监测计量，完成取水口核查登记580万个，实际监控用水量超过全国用水总量的50%。

清理整治河湖乱占、乱采、乱堆、乱建问题2.6万个。全面完成水利普查名录内河湖管理范围划界工作，首次明确120万公里河流、1955个湖泊的管控边界。持续推进华北地区地下水超采综合治理，治理区地下水位总体回升，永定河实现26年以来首次全线通水，潮白河实现22年以来首次贯通入海。22个补水河湖有水河长同比增加约94公里，水面面积增加约57平方公里。补水河湖周边10公里范围内浅层地下水水位平均同比回升2.9米，地下水亏空得到有效回补。白洋淀生态水位保证率达到100%。

完成水土流失治理面积6.2万平方公里，依法查处违法违规项目2.4万个。巩固长江经济带小水电清理整改成果，累计退出小水电站3500多座，修复减水河段9万多公里，累计创建绿色小水电示范电站870座。基本完成第一批55个水美乡村试点县建设任务，治理农村河道3800多公里、湖塘1300多个，受益村庄3300多个，农村河湖生态环境明显改善。开展向乌梁素海应急生态补水、望虞河引江济太调水，河湖生态环境稳定向好。

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