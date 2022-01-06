人民网北京1月6日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《“十四五”全国农业机械化发展规划》（以下简称《规划》），明确到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%。

农业农村部农业机械化管理司负责人近期就《“十四五”全国农业机械化发展规划》答记者问时表示，“十三五”以来，我国农业机械化取得了长足发展，形成了向全程全面高质高效转型升级的良好态势。全国农机总动力达到10.56亿千瓦，比“十二五”期末增长17%。农作物耕种收综合机械化率达到71.25%，比“十二五”期末提高7.4个百分点。

“当前，我国农业生产已从主要依靠人力畜力转向主要依靠机械动力，进入机械化为主导的新阶段。广大农民群众和农业生产经营组织、服务组织对机械化生产的需求越来越广泛、越来越迫切，农业生产各领域对农业机械化的需求结构深刻变化。”该负责人表示，农业机械化在区域、产业、品种、环节上发展仍存在不平衡不充分，还有许多制约因素需要攻克。

《规划》指出，“十四五”时期，“三农”工作进入全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的新阶段，对农业机械化提出了新的更为迫切的要求，也为农业机械化带来了新的发展机遇。要深入推进农业机械化供给侧结构性改革，着力补短板、强弱项、促协调，大力推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合相适应，引领推动农机装备创新发展，做大做强农业机械化产业群产业链，加快推进农业机械化向全程全面高质高效发展。

按照规划，到2025年，粮棉油糖主产县（市、区）基本实现农业机械化，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率达到55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到50%以上。2035年，主要农作物生产实现全过程机械化，农业生产基本实现机械化全覆盖，机械化全程全面和高质量支撑农业农村现代化的格局基本形成。

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