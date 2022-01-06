近年来，南京审计大学党委发挥政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，依托宣传思想阵地，以“四提升三融入一服务”构建网络育人新格局，打造特色育人工程。

“四提升”发挥网络育人主体作用

提升政治领导力，发挥领导班子带头作用。书记、校长以线上线下结合的方式，为师生们上党史学习教育专题党课，校领导班子所有成员通过网络直播，为21级新生讲授校长微课《大学与人生》，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，系好人生的第一粒扣子，收听收看人次达10万。

提升思想引领力，发挥全国样板支部战斗堡垒作用。成立新媒体联盟，在网络空间发挥思想引领作用。学校联合省市主管部门，连续主办融合传播峰会之高校分会暨“高校思政与新媒体传播创新”高峰论坛，24所在宁高校师生代表参加。2020年底，南京审计大学党委宣传部支部获批成为教育部首批“全国党建工作样板支部”。其运营的官方微信连续5年获得中国大学官微百强荣誉称号，位列全国财经类高校第一。

提升群众组织力，发挥网络育人工作队伍骨干作用。连续举办全校宣传骨干“四力”培训会，每年评选表彰一批成绩突出的基层单位优秀宣传员，不断增强新闻宣传工作人员的脚力、眼力、脑力、笔力。举办新媒体网评工作推进会，聘任网络舆情管理员、网络舆情核心评论员。截止目前，学校已建立一支由校院两级宣传员、舆情管理员、学生记者所组成的300人的宣传骨干队伍。

提升社会号召力，发挥专家名人榜样作用。多次邀请光明日报社长三角地区党工委书记兼江苏记者站站长、高级记者，全国百佳优秀新闻工作者郑晋鸣来校交流分享，解读宣传工作者肩上所担负的使命与责任，引导师生发挥积极作用，做好校园新闻宣传工作。并特邀“中国五四青年奖章”获得者、全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人、东南大学附属中大医院重症医学科主任医师、长江学者潘纯来校授课，引导师生党员同志立足本职，勇担新时代使命。

“三融入”打造网络育人阵地

南京审计大学党委不断探索网络育人新路径，研究“融入式”网络育人工作模式，构建全媒体语境下育人平台。

将网络舆论引导融入思政教育方式，引正师生三观。通过新媒体矩阵，实现了校园媒体同频共振，把新闻宣传、思想教育、文化建设融为一体。

将网络技术手段融入教育教学全过程，提升师生网络素养。实验中心党支部开发直播课堂，实现线上线下同步教学，目前已有十万余人次学生在该平台上课，同时建立了2个“南审教师教学协作群”为全校995位一线教师服务；心理健康教育与指导中心党支部研发的“苏心App”已覆盖全省70余万大学生，心理热线接线4700余通，成功应对危机个案77起；党政办公室、机关党委、信息化办公室党支部上线师生办事大厅，为全校师生提供了覆盖行政办公、教务教学、资产财务、学生事务等9大类别的228个办事服务，实现“一站式”行政服务。

此外，学校还将拓展对内对外宣传融入培根铸魂工程，推广网络育人经验，达到网上网下同心圆、立德树人正能量的育人效果。

作者：强飙

(责编：王震、吕骞)