人民网记者 车柯蒙

当前，北京2022年冬奥会和冬残奥会各项筹备工作已经进入全面冲刺阶段。

税务部门落实国家从各方面支持北京冬奥会和冬残奥会的税收优惠政策，涵盖冬奥会筹办全周期各环节，涉及增值税、个人所得税等多个税种，积极助力冬奥会和冬残奥会顺利筹办。

税收服务持续升温 多措并举服务冬奥

2021年10月27日，在北京2022年冬奥会倒计时100天之际，国家税务总局联合北京冬奥组委为北京市朝阳区税务局第一税务所等北京、河北两地5家北京2022年冬奥会和冬残奥会及其测试赛增值税退税指定办税服务厅授牌。

据悉，为支持北京2022年冬奥会顺利举办，国家出台一系列税收支持政策，特别是北京2022年冬奥会增值税退税政策。按照规定，我国对特定主体在中国境内发生冬奥会相关采购支出负担的增值税予以退还，并由线上通过北京市电子税务局，线下通过北京、河北两地5家指定办税服务厅办理退税申请业务。

记者了解到，与其他退税政策不同，冬奥会增值税退税政策的顺利实施涉及税务、财政、国库、外汇等多部门，面临相关政策衔接、征管系统调整等诸多难题。在国家税务总局统筹推进下，北京市税务系统坚持党建引领，成立了由党委书记、局长张有乾担任组长的“北京2022年冬奥会税收服务工作领导小组”，建立与冬奥组委、河北省税务局、市政府各委办局“共案共商、追踪问效”的沟通联络机制。截止目前，已为国家体育馆、首钢滑雪单板大跳台等涉奥场馆，办理了冬奥相关减免税手续，优化顾问、裁判等外籍技术官员办理免征个人所得税流程，简化对外支付后续审核流程，提高对外支付备案和审核效率。

2022年1月4日，在国家税务总局和北京冬奥组委的统筹指导下，北京冬奥会税收服务热线（010-64212022）正式开通，为涉奥企业提供便利服务。

国家税务总局12366北京纳税服务中心主任张瑞菊表示，北京冬奥会税收服务热线开通后，将精准把握冬奥税收政策咨询特点，推动热线服务更高效、更便捷、更专业；同时依托电子税务局精准推送功能，通过冬奥涉税政策特征标签，“一对一”推送优惠政策、办前提醒，让冬奥会税收优惠政策直达快享，扎实服务好北京冬奥会和冬残奥会。

冬奥减免税政策落实落细 市场主体享红利

落实好冬奥减免税政策，对成功举办冬奥会和冬残奥会，履行我国对国际社会的庄严承诺具有重要意义。

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的通知，在北京2022年冬奥会场馆（场地）建设、试运营、测试赛及冬奥会及冬残奥会期间，对用于北京2022年冬奥会场馆（场地）建设、运维的水资源，免征应缴纳的水资源税。

据了解，北京2022年冬奥会继承了2008年夏季奥运会原有的一些优惠政策，同时又推出一系列新的税收优惠政策，目前适用北京冬奥会的税收优惠政策涉及企业所得税、增值税，印花税、水资源税等10个税种。为更好支持筹办冬奥会和冬残奥会，推动冬奥各项税收优惠政策落地生根，京冀两地税务部门签署了《税收协同共建协议书》，建立起跨省税收协同机制，共同编写《北京2022年冬奥会和冬残奥会税收指南》，确保涉奥纳税人及时享受各项税收优惠政策。

“在项目建设过程中，总有些税收政策吃不准的地方，税务干部帮忙一起研究指导，切实为我们缓解了资金压力。”北京北控京奥建设有限公司和北京国家高山滑雪有限公司财务负责人郑欣表示。

记者了解到，郑欣所在的两家企业承担着北京冬奥会延庆赛区高山滑雪中心、雪车雪橇中心、冬奥村、山地新闻中心的开发建设工作。项目建设成本高，涉税问题复杂，两家企业一度出现资金周转困难的情形。国家税务总局北京市延庆区税务局在主动上门走访过程中，及时纠正了企业适用税收优惠政策上的偏差，快速解决相关涉税问题，截至目前，已经为两家企业办理各项冬奥相关退税超亿元。

法国MND集团在张家口成立的安美地（张家口）山地发展有限公司是一家专业生产滑雪设备的公司。去年以来，当地税务部门累计为该公司办理留底退税380余万元，公司财务负责人梅小超表示：“留抵退税的及时办理，让我们能够有充足的流动资金开展生产。”

据了解，张家口市税务部门对全市冰雪运动装备产业园引进并投产运营的32个项目实行动态管理，为两个冰雪运动装备产业园的企业办理减免退税近5000万元，累计为相关冬奥企业减免退税3.9亿元。在税收助力下，全市雪产业企业数量连年增长，从2015年初的35户增长到310户，增长近10倍；2020-2021年累计接待游客246.2万人，带动500万人次参与冰雪运动。

河北省税务局党委书记、局长程俊峰表示，服务保障好冬奥会和冬残奥会各项筹办工作是当前一项重要的政治任务，也是河北省必须抓好的“三件大事”之一。河北税务部门将进一步落实落细冬奥税收优惠政策，优化服务举措，强化宣传辅导，大力推行“非接触式”办税缴费，与各相关部门携手合作，齐心协力，共助冬奥盛会成功举办。

(责编：赵竹青、吕骞)