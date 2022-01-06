人民网北京1月6日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、交通运输部、公安部等十四个部门近日发布《关于全力做好2022年春运工作的意见》（以下简称《意见》）。其中提出，要落实健康码全国“一码通行”，鼓励各地区推广刷身份证自动核验健康码服务。

《意见》指出，2022年春运将从1月17日开始，2月25日结束，共计40天。2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年，春运期间将举办北京冬奥会，下半年将召开党的二十大，做好春运工作意义重大。

综合研判，2022年春运客流量存在较大不确定性，节前客流相对集中，节后返程较为分散，区域间客流差异较大。预计营业性客运压力较常年偏小，高铁、民航出行占比进一步提高，私家车出行量可能逆势增长。国际疫情形势严峻复杂，变异病毒传播力强，防控难度加大。气象预测春运期间气候条件偏差，需防范低温雨雪冰冻天气的不利影响。

《意见》要求提升网络售票服务水平，维护网络购票秩序，根据疫情防控需要及时调整退改签政策。扩大“无接触”出行服务应用范围，增设自动检票机、安检仪，推广自助实名制核验通道。进一步推广和应用电子客票，推进“无纸化”便捷出行。落实健康码全国“一码通行”，鼓励各地区推广刷身份证自动核验健康码服务。加强高速公路沿线餐饮、救援服务监督检查，严厉打击宰客等损害旅客权益行为。

同时要加强重点群体服务。统筹考虑疫情防控要求，在外出务工人员集中地协调开行专车、专列，根据需要组织开展农民工返乡返岗“点对点”运输服务保障工作。鼓励高校集中的城市利用包车，为学生提供校站间免费接驳。排查整改智能技术影响老年人出行问题，重点客运枢纽设置老年人服务专区。全面落实军人、消防救援人员及其随行家属交通出行依法优先优惠有关政策。

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