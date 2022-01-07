人民网北京1月7日电 （记者李楠桦）近日，国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大，绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。

图片来源于国家能源局官网

《意见》要求，要持续提升农村电网服务水平，用中央预算内资金重点支持乡村振兴重点帮扶县、其他脱贫地区、革命老区等农村电网薄弱地区，持续提升农村电网供电保障能力，推动网架结构和装备升级，满足大规模分布式新能源接入和乡村生产生活电气化需求。对符合条件地区因地制宜实施大电网延伸。

与此同时，支持县域清洁能源规模化开发，在具备资源条件的中西部脱贫地区，特别是乡村振兴重点帮扶县，优先规划建设集中式风电、光伏基地，为脱贫县打造支柱产业。

在培育壮大农村绿色能源产业方面，《意见》要求推动千村万户电力自发自用，积极培育新能源+产业，推动农村生物质资源利用，鼓励发展绿色低碳新模式新业态和大力发展乡村能源站。

在加快形成绿色低碳生产生活方式方面，《意见》要求推动农村生产生活电气化，继续实施农村供暖清洁替代，引导农村居民绿色出行。

《意见》明确，大力推广太阳能、风能供暖。利用农房屋顶、院落空地和具备条件的易地搬迁安置住房屋顶发展太阳能供热。在大气污染防治重点地区的农村，整县域开展“风光+蓄热电锅炉”等集中供暖。在青海、西藏、内蒙古等农牧区，采用离网型光伏发电+蓄电池供电，利用户用蓄热电暖气供暖。

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