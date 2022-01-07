人民网北京1月7日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》（以下简称《规划》），明确到2025年，水产品总产量达到6900万吨,国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内,渔业产值达到15000亿元。

《规划》提出，到2025年,渔业质量效益和竞争力明显增强，水产品供给能力稳步提升，产业结构更趋合理,水产养殖业绿色发展取得积极成效，渔业资源养护能力和水平进一步提升，渔业对外合作务实开展,渔业基础设施和装备条件明显改善，渔业治理体系和治理能力现代化水平明显提高，渔民群众获得感幸福感安全感明显增强,实现产业更强、生态更优、渔民更富、渔村更美。

福建省连江县养殖户黄安登在收获自家的鲍鱼。人民网记者 李栋摄

在产业发展目标上，除水产品在产量和产值上的具体规划外，还要建成一批国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、沿海渔港经济区，国家产地水产品兽药残留监测合格率99%以上。

在绿色生态目标方面，休禁渔制度进一步完善，海洋渔业资源总量管理和限额捕捞制度有序推进。池塘和工厂化等集约化养殖尾水排放达到相关管控要求。全国海洋捕捞机动渔船数量与2020年相比实现负增长。建设一批国家级海洋牧场示范区，增殖放流各类水产苗种及珍贵濒危物种1500亿单位以上。

此外，渔业科技水平进一步提升，渔业科技进步贡献率达到67%。国家水产养殖种质资源保护利用体系初步建立，培育一批水产新品种，核心种源自给率达到80%。水产养殖机械化率达到50%以上。

展望2035年,《规划》表示，水产品供给保障将更加有力，养殖、捕捞、加工、增殖、休闲五大产业实现绿色发展、规范发展，一二三产业实现协调发展、融合发展,渔业全面升级，渔村全面进步，渔民全面发展，基本实现渔业现代化,为全球渔业发展提供更多中国智慧、中国方案。

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