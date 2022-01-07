人民网北京1月7日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团获悉，杭州至绍兴至台州高速铁路（以下简称杭台高铁）将于2022年1月8日开通运营，杭州与台州间形成一条铁路快速客运通道，两地最快63分钟可达。

杭台高铁连接浙江省杭州、绍兴、台州三市，北起杭州东站，杭州至绍兴段利用既有杭深高铁杭甬段，新建杭台高铁绍兴至台州段线路从绍兴北站引出，经绍兴市越城、上虞、嵊州、新昌和台州市天台、临海、椒江、路桥、温岭等县区，引入既有杭深高铁温岭站。杭台高铁全线266公里，其中，既有杭州东站至绍兴北站线路长43公里；新建绍兴北站至温岭站线路全长223公里，设计时速350公里，设绍兴北、上虞南、嵊州北、嵊州新昌、天台山、临海、台州、温岭8个车站，其中绍兴北、临海、温岭为既有站。

杭台高铁位于浙江省中东部低山丘陵地带，工程建造难度大。自2017年底开工建设以来，各参建单位坚持标准化施工，组织科技创新攻关，科学有序推进工程建设，架设了四线高铁双主桁钢桁梁斜拉桥——椒江特大桥等一批重点桥梁，贯通了长达18.2公里的东茗隧道等一批长大隧道，确保了项目如期建成。全线新建桥梁87座总长102公里、隧道56座总长100公里，桥隧总长占线路全长达89%。

项目开通运营前，中国铁路上海局集团有限公司严格各项规定和标准，对各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通讯信号系统等进行了综合优化调整，满足了高速铁路安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

杭台高铁开通运营后，初期运营时速300公里。2022年1月10日，全国铁路运行图调整时，将按照日常线、高峰线安排列车开行，单日开行动车组列车最高达35对。

杭台高铁是长三角地区城际铁路网的重要组成部分，线路北接沪昆、合杭、宁杭、杭黄高铁，南连杭深高铁，实现了杭州与台州间的高铁直通，大大压缩了两地之间的旅行时间。杭台高铁途经越城、上虞、嵊州，新昌等地，及天台山、天姥山等风景名胜，有“浙东唐诗之路”之称，沿线文化旅游资源丰富，是一条黄金旅游线。这一高铁的开通运营，进一步完善了区域铁路网结构，极大便利沿线人民群众出行，对促进沿线旅游资源开发，助力长三角区域一体化发展，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门将于今日12时开始发售杭台高铁旅客列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

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