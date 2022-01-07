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紧扣县域乡村用户需求 中国农业银行发布掌上银行7.0

2022年01月07日11:17 | 来源：人民网
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据中国农业银行（以下简称农行）消息，2021年12月18日，农行掌上银行7.0版正式面客。

农行相关负责人表示，该行多年来始终坚持个人业务一个APP战略：从发布的掌银7.0版本来看，将“美好生活更JIN一步”作为自己的标志，更注重用户的感受，彰显服务的温度；从近年来农行掌银的变化看，7.0立足用户对美好生活的追求，既是历次版本的延续，也充分体现了农行希望通过增加服务供给，改变服务手段，重新定义与用户的连接。

据介绍，作为一家横跨城乡的国有大型商业银行，农行一半以上的客户分布在县域乡村。用数字化手段让这部分客群充分享受到便捷的金融服务，做“服务乡村振兴的领军银行”，对农行而言具有更加特殊的意义。此次农行掌银7.0正式发布乡村版，紧扣县域乡村用户的日常需求，以简约的风格和通俗易懂的表述，重新组织产品和功能，量身定制了惠农专属的理财、保险和贷款产品。

除了乡村版，标准版也全新推出极具农行特色的“兴农”频道，帮助销售来自全国各地的农副产品。此次将扶贫商城升级为兴农商城，也预示着农行服务乡村振兴的战略布局。

在服务的供给方面，除了查询、支付、投资理财、融资信贷等传统金融服务，在本次升级中还进一步大幅优化了搜索、消息推送、在线客服等交互体验。用户生活中经常使用的高频场景，包括校园、食堂、党建、政务、视听、美食等服务也一站囊括，极大地拓宽了银行APP的服务边界，形成了以用户生活为核心的场景生态体系。

如何在一个APP架构下，组织好这些产品和服务，农行掌银7.0版给出了不少解决方案。比如，“城市专区”以用户所在的城市为基点，整合区域特色的金融产品，以及属地化的衣食住行服务，无论是色调和布局，还是内容与服务，都充满了当地的特色。依托农行覆盖全国所有县域的2.3万多个分支机构，既能形成一个庞大的线上专区网络，又能确保专区得到有效管理和维护，确保每个用户得到精准、持续的服务。

在帮助客户一键直达方面，掌银7.0也有不少人性化设置。除了按用户类型划分的私行专区、薪资管家专区外，每一种高频场景也都设置了专门的入口。对于常用的功能，用户还可以通过小程序的方式，直接拖拉到手机桌面。此外，针对银发族，该版本采用了“一大到底+一键直达客服”的设计。

(责编：曹淼、李源)

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