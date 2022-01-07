近日，高德地图与清华大学交通研究所联合发布了全国停车场分析报告（以下简称“报告”）。报告提出，目前国内已建设了超过百万的停车场，但对比庞大的汽车保有量，停车位依然紧缺，尚有8000万的停车位需求缺口。

报告显示，分城市来看，根据公安部数据，截至今年9月，我国汽车保有量最多的城市依次为：北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、杭州、青岛、广州、石家庄、宁波、佛山、临沂。这18个城市的汽车保有量均已超过300万辆，其中，北京超过600万辆，成都、重庆超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安超过400万辆。因为城市发展水平、常住人口、市域面积等各方面因素，上述18个城市的停车设施建设水平也不尽相同。根据高德地图线上收录的停车场数据显示，北京停车场数量最多，超过4.7万个。

报告还提出，全国出行找停车场最难的十大城市分别为：深圳、南京、上海、广州、武汉、杭州、西安、长沙、郑州和成都。整体来看，南方城市普遍比北方停车更难。比如，深圳停车难指数为11.6，表示深圳车友平均每100次驾车导航，约有11.6次到达目的地后未能停车需要再次查找停车场，比全国主要城市停车难指数高14.1%。

同济大学智能交通运输系统（ITS）研究中心主任杨晓光表示：“要破解停车难题，应从供需两方面做文章。一方面要继续加强刚性需求停车设施建设和管理，同时也要提高停车位的利用效率，大力推广停车资源错时共享；另一方面，还要不断提升停车资源的数字化、智慧化水平，让车主们出行找停车场更便捷，减少无谓的绕行。”

“数字技术是智能交通的核心技术，应该发挥积极作用。当前地图导航已经成为数以亿计出行者的必备工具，然而在复杂的道路交通环境中提供精准的出行服务是极具挑战的。高德地图积累了丰富的动态路况信息，以及全国范围的静态停车场数据，在智能算法的支持下，有能力将动静态交通资源的信息化水平再上一个台阶。近期，高德地图在导航服务中上线了停车雷达功能，我们联合开发的智能算法能够基于出行需求、复杂的道路运行状态，以及重要交通事件信息，推荐出行目的地附近的备选停车场，还提供具体位置、车位情况、停车费用等丰富信息，有效减少车主们找停车场花费的时间以及对周边交通的影响，也为即将到来的北京2022年冬奥会交通与安保提供有力保障。” 清华大学交通研究所特别研究员李萌说。

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