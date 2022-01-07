人民网北京1月7日电 （申佳平）“产训结合，就是紧紧围绕产业发展需求和企业自身生产经营需要搞培训，核心要义是要切实提高培训的精准性和有效性。”在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委就业收入分配和消费司司长哈增友作出如上表述。

近日，人社部、教育部、国家发展改革委、财政部等部门印发《“十四五”职业技能培训规划》（以下简称《规划》），首次提出了产训结合的理念和举措。

数据显示，“十三五”时期，我国共组织开展补贴性职业技能培训近1亿人次；其中培训企业职工超过3000万人次，农民工超过4000万人次，贫困劳动力超过900万人次。技工教育每年输送毕业生能够达到100万以上，开展职业技能培训超过400万以上。全国技能人才总量超过2亿人，高技能人才总量已超过5000万人。哈增友表示，下一步，国家发展改革委将与有关部门一道，按照产训结合理念，从供需两端精准发力，推动培训规划落到实处，取得实效。

供给侧：发挥四大载体作用，推动职业技能培训扩容提质

哈增友指出，从供给侧，主要是要推动职业技能培训扩容提质。

他介绍，我国开展职业技能培训的载体大体上是四个方面：一是行业企业；二是院校，主要是职业院校和技工院校；三是各类职业技能培训机构；四是政府主导建设的公共实训基地。“十四五”期间，职业技能培训能否真正扩容提质，首先要发挥好四大载体的作用。

“对企业来说，重在发挥培训主体作用。市场上需要什么样的产品和服务，企业需要什么样的人才和技术，企业最有发言权。”哈增友表示，作为政府部门，要充分尊重企业意愿，帮助企业落实好开展培训的税收优惠政策和相关补贴政策，真正支持企业开展多层次、大规模的岗前培训、在岗培训、稳岗培训和转岗培训。同时，也要支持行业龙头企业、大型企业建立自己的职工培训机构，面向本单位的企业职工，包括产业链中关联度比较高的中小微企业的职工开展培训。

对院校来讲，重在提高培训内容的针对性。国家发展改革委将与有关部门一道，支持引导一万多所职业院校和技工院校充分发挥自身的师资优势，持续提升培训内容与企业需求的契合度，推动产教融合、校企合作真正落地见效。还有一个重要方面，就是下一步一定要加大院校面向企业职工、重点就业群体的开放度。

对各类培训机构来说，重在健康有序发展。国家发展改革委将为各类培训机构开展正常的职业技能培训提供全方位服务，同时也将加速推进规范化管理。对各类公共实训基地来说，重在发挥基础支撑作用。将进一步完善行业企业、技工院校、职业院校、各类培训机构，利用公共实训基地开展培训的相关制度，推动培训资源进一步实现共建共享。至关重要的是要提升高校毕业生、农民工、退役军人等重点就业群体共享公共培训资源的可及性和便利度。

需求侧：个人有意愿，政府有实招

哈增友介绍，从需求侧的角度讲，主要是充分调动广大劳动者参加职业技能培训的积极性和主动性，关键要做到“两个有”，第一个是个人有意愿，第二个是政府有实招。

“对广大劳动者来讲，我觉得中国有一句古话讲得非常好，那就是‘磨刀不误砍柴工’，”哈增友表示，希望广大劳动者，特别是青年朋友，一定要珍惜党和政府重视职业技能培训的大好机遇，静下心来，舍得拿出时间和精力，踏踏实实地参与到职业技能培训中来，刻苦学习，努力钻研，真正掌握就业创业的真本领，端上勤劳创新致富的“金饭碗”。

同时，对政府部门来讲，要大力营造“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的社会导向，持续增加职业技能培训投入，切实提高广大技能劳动者的待遇水平，推动更多技能劳动者早日跨入中等收入群体行列。

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