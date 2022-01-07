近日，中国人民银行公布2020年度金融科技发展奖评选结果，中国工商银行智慧银行生态建设工程（ECOS）获得特等奖。据了解，工商银行党委聚焦主业，坚持服务实体经济的初心，以解决社会民生痛点作为发力点，敏锐把握新技术发展和新业态变化，坚定实施科技创新提升核心竞争力和金融供给能力。

据介绍，从9991数据大集中工程，到两地三中心工程的建成，再到ECOS工程，在不同时期的金融科技创新征程中，工商银行始终坚守金融初心使命，积极引领银行业技术创新，逐渐探索出了一条符合银行业经营实际和未来发展的数字化转型路径，为高质量发展不断注入新动能。

再创“0到1” 打造银行未来发展新引擎

据介绍，工商银行坚持以技术变革引领银行再造，先后自主研发了SAFE、CB2000、NOVA、NOVA+等四代核心银行系统，前瞻规划并创新实施了一系列重大工程。

1999年，实施了引领银行变革的数据大集中“9991工程”，实现了银行业进入集约化经营全新时代“0到1”的突破。

2009年，启动“两地三中心”建设，历时四年，实现全球业务7×24小时连续服务，推动银行业务连续性管理水平跨越式发展“0到1”的突破。

2015年，以ECOS工程建设为契机，该行打造了第五代全分布式开放银行生态系统，提出了一整套分布式开放生态银行系统建设方案，在大型银行全分布式系统架构、大型银行主机下移、银行系统生态化转型、大规模交易型分布式数据库、全栈自主创新大数据平台等多个领域再次实现“0到1”的突破。

首先，构建高效创新生态级业务架构，为银行业提供普适性更广、复制性更强的新思路。早在2008年，该行以业务架构建模的思路启动了产品化改造，灵活支持全行产品业务创新和服务优化。近年来，随着银行开放化、生态化转型，业务架构方法论也持续升级。在产品化成果的基础上，该行秉承生态化理念，把业务架构基本原理同经营实际相结合，吸收业界先进思想的精华，提出了一套具有特色的方法论体系，全面实现了业务架构代际跃升，整合构建了覆盖全渠道、全产品、全客户的全新生态化业务架构，探索出了适应银行业高效创新的业务架构新思路。

其次，建设“云计算+分布式”技术底座，引领行业从传统集中式向全分布式转型突破。该行历经10年建成了金融云平台，实现了11万节点和23万容器的自动化集约化管理，以及全栈自主创新的云服务供给，累计申报国家发明专利200余项。与此同时，还搭建了分布式技术体系，日均服务调用量超过120亿次，在大型银行中通过全面分布式架构承载主要业务系统运行，提供了优质、平稳的服务体验。

其三，实施主机业务下移，大型银行主机系统转型实现重大历史性突破。基于分布式架构体系，该行历时6年完成客户信息、会计核算、账户体系等应用从主机系统下移，在开放平台建设了功能体系完备的全功能银行系统，包括会计核算、客户信息等银行基础业务功能，开辟了可复制、可推广的大型银行主机业务下移新路径；工程实施过程中，该行在业界创立“6步工程实施工艺”，有效分解工程整体复杂度，避免了一次性整体迁移带来研发投入和实施风险过于集中的情况，并实现对业务透明、无感。在此基础上，该行于2020年完成10亿+借记卡账户下移平台。

坚持自主创新 打造金融科技自立自强新标杆

近年来，工商银行坚定践行高水平科技自立自强的使命担当，坚持科技创新和机制创新“双轮驱动”，以深化改革激发创新活力，全力以赴打好关键核心技术攻坚战。

科技体制改革取得实质性突破，激发“创新第一动力”。近年来，该行科技除对技术投入不断增加，还全面深化科技体制改革，构建了“一部三中心一研究院一公司”的新格局，建立了一支近1.7万人的复合型科技队伍，释放内部驱动力，大幅提升科技成果转移转化成效，畅通了创新链、产业链。其中，依托金融科技研究院近500人的专职前沿技术研究团队，紧盯全球新技术发展动向，加强基础研究和“无人区”前沿探索，打造了金融云、大数据、区块链、RPA等一系列自主创新的企业级技术平台。与此同时，该行坚持需求导向和问题导向，建立开放灵活的“产学研用”联动机制，与全球头部企业和顶尖高校开展数字化转型的紧密合作。

自主创新取得重大突破，引领金融机构打好关键核心技术攻坚战。该行围绕云平台、操作系统、数据库等重点领域开展集中攻关，实现多项技术突破。通过打通金融业自主创新转型的关键断点，构建了办公管理、数据分析、风险防控、业务管理、监管报送等多个领域一揽子完备、可复制可推广的技术解决方案，创新金融行业自主创新转型改造与应用推广的示范样板，全力助推国内自主创新产业加速发展。其中，实现“一云多芯”架构部署，完成云平台对通用开放平台和自主创新技术体系的兼容适配，具备全栈自主创新基础资源的规模化供给能力。

提升数字金融供给 服务构建新发展格局

金融是是经济运行的命脉，肩负着服务经济民生的重任。工商银行坚守大行责任担当，主动作为，依托ECOS将“数字基因”渗透到赋能国民经济发展中，为7亿个人客户和超900万企业客户提供优质金融服务，以新理念、新技术、新模式的金融“活血”来滋养经济发展“根基”。

畅通金融“血脉”，服务实体经济。近年来，该行创新运用金融科技手段深度参与企业数字化转型，努力实现对企业客户的服务模式向“能力输出、共建生态”的价值创造升级。

通过赋能数字政务生态发展，助力“放管服”改革。该行打造了“1+N”数字政务产品体系，通过建设“一网通办”政务服务平台，重点发力N个垂直政务领域，深化与地方政府合作；依托API、金融云等开放平台，在政务、教育、医疗、司法等重点领域建成近7000个生态场景。加快拓展数字政务市场，通过大数据联合建模，与全国29个省市开展政务数据合作，落地300多个政务合作场景。此外，该行还深度参与数据交易所建设，并于近日成为上海数据交易所签约数商，积极参加要素市场建设。推动数字产业生态升级，拥抱经济发展“新蓝海”。该行加快共建智慧产业链，助力畅通国内大循环。紧跟行业龙头企业转型发展的步伐，主动研判产业互联网发展趋势，积极赋能规划设计客户场景综合服务方案，与客户合作共建互联网生态，将金融服务触角向更广泛的群体延伸。

赋能金融“活水”，服务人民美好生活需求。该行充分运用数字技术创新成果，不断提升金融服务质量和温度，践行金融为民、便民、利民、惠民理念，真正让金融服务普惠民生。

助力数字乡村生态建设，打通农村金融服务“最后一公里”。在新产品方面，瞄准农村集体产权制度改革契机，该行依托金融云平台，推出“数字乡村”综合服务平台，通过“一窗受理”的服务方式实现数字乡村治理，目前已覆盖31个省份，204个地市，为8.3万个村集体客户提供普惠便民服务。在新渠道方面，围绕农村客户需求，全新推出三农专属APP“工银‘兴农通’”，打造“民生、代理、村务、撮合”四位一体的线上综合化服务平台，为农村客户搭建享受便捷式金融服务的一站式“新超市”，数字化生产生活的“新农具”，汇集涉农生态场景的“新平台”。

依托“云工行”，推动金融服务深度下沉。该行广泛应用5G、人工智能、音视频、生物识别等技术，在业内构建并推出“云工行”非接触服务。通过将智能贴心、便捷高效的线上线下一体化服务快速下沉，打破时间和空间局限，为广大客户提供“业务云办理、急事屏对屏、沟通全天候、服务一体化”的多元化服务场景，业务“随时随地”可办理，服务咨询全天候不断线。致力于消除“数字鸿沟”，根据老年客户行为习惯，在手机银行创新推出的银发专属服务版本，借助生物识别、人工智能等数字技术，智能识别老年客群身份，动态调节页面字体大小，受到银发群体广泛欢迎，已累计服务近2000万老年客户。

释放数据价值 谱写数字化转型新篇章

多年来，工商银行聚焦客户需求和自身转型需要，应用数字技术融合业务创新，依托大数据服务能力，构建了全域、全要素大数据驱动的经营管理体系，在运营、风控等方面实现了大规模智能化业务应用，构建了银行经营模式数字化转型的新范式，积极为金融业智慧转型提供工行方案。

在数智融合方面，打造精准营销“智慧大脑”。该行深度运用人工智能和大数据，打造了贯穿前中后台的营销“智慧大脑”，适应全量客户差异需求，实现“向合适的客户在合适的时机、渠道提供合适的服务”的服务目标。一方面，建立了360度全景客户视图和“千人千面”定制化的服务方案，将金融与政务、普惠、文化、社区、教育相融合，为客户提供一站式办理出境金融、普惠金融、消费金融等金融服务，全面提升营销的智能洞察能力、推荐能力、执行能力。另一方面，创建了“客群+产品+渠道+事件”智慧营销策略体系，实现不同渠道的服务信息更精准到达客户。

在智能升级方面，创建业务运营“智慧工厂”。该行全面推进智慧运营数字化转型，构建了人机协作的智慧运营体系，大规模应用RPA机器学习技术实现凭证影像自动识别等，月均减少人工录入业务量约2500万笔，替代45%人工处理业务量。利用物联网与人工智能等技术，实现了现金、款箱、ATM及贵金属实物的全流程智能化管理和可视化监控，后台中心装卸钞工作量减少近40%，现钞库存占用降低近20%。创新应用物联网和人工智能等新技术，在南京、成都、天津等分行打造一批智能金库，实现了库房作业无人化、实物处理自动化、业务管理智能化。

在筑牢底线方面，构建风险防控“智慧中枢”。该行坚持底线思维和系统观念，充分发挥金融科技优势，推动风险管理由“人控”“机控”向“智控”转变，构建了精准敏捷的智慧风控体系。通过打造2000多个风险模型、4000多个风险指标，推出金融风险信息服务产品“融安e信”，整合了来自社会公信体系、国内外金融同业等多方权威信息，数据库总量逾30亿条，提供多功能于一体的智能风控服务，累计服务同业机构超300家、企业客户超6.3万家。国内同业创立智能化全球反洗钱系统，覆盖客户身份识别（KYC）、客户风险分类、大额和可疑交易监测等反洗钱工作全流程，向多家同业及非银机构提供服务，全面更好的防范化解风险、保障维护金融环境健康有序发展。

(责编：董童、李源)