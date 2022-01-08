市场监管总局标准技术司副司长陈洪俊。图片来源于市场监管总局

人民网北京1月8日电 （记者李楠桦）“目前，中国是全球个体防护装备产业规模增长最快的国家，国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长。”7日，市场监管总局标准技术司副司长陈洪俊在发布会上透露。

陈洪俊以防护口罩产品举例说明，截至2020年底，我国口罩日产能从1月底1000万只提高到5亿只。据国家国际发展合作署统计，我国2020年向150多个国家和13个国际组织提供了防护服、口罩等大批防疫物资，有力地支援了全球抗疫，充分向世界展现了我国积极践行构建人类命运共同体发展的行动力。

据了解，个体防护装备（又称劳动防护用品）是保护劳动者在生产生活过程中的人身安全与职业健康所必备的一种防护装备，对于保护劳动者在生产作业过程中免遭或减轻事故和职业危害起着极其重要的作用，是保护劳动者生命安全的最后一道“防线”和“红线”。

市场监管总局和应急管理部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实《国家标准化发展纲要》实施公共安全标准化筑底工程要求，经过认真研究和工作调研，共同出台了《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（2021—2023年）》（以下简称《三年专项行动计划》），坚持聚焦重点行业、重点产品，以标准化为工作抓手，发挥标准引领带动作用，提升个体防护装备质量与安全水平，推动生产经营单位加强个体防护装备配备，更好地维护劳动者安全和健康。

陈洪俊介绍，《三年专项行动计划》主要工作内容包括以下六方面：

一是集中发布实施一批个体防护装备国家标准，加大个体防护装备领域国家标准的有效供给。

二是深入开展标准宣传和培训，按年度制定并发布标准宣贯计划。

三是强化个体防护装备质量安全监管，以问题为导向，突出抽查重点产品和重点领域。

四是加强个体防护装备产品的认证认可有效供给，不断提升相关检验检测机构技术能力和人员水平。

五是加强个体防护装备配备的执法检查，全面落实企业安全生产主体责任。

六是开展中小微企业个体防护标准化工作帮扶，组织编制“个体防护装备安全管理标准化模板”。

(责编：李楠桦、吕骞)