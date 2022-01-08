人民网记者 杜燕飞

一直以来，北京2022年冬奥会和冬残奥会秉承“绿色办奥”理念，坚持生态优先、资源节约、环境友好，为冬奥会打下美丽中国底色。而氢作为二次能源，具有来源多样、终端零排、用途广泛等优势，在助力“绿色冬奥”中发挥着重要作用。

目前，国内能源行业正大力提升氢能供应保障能力，投入交通干线沿线加氢站建设，为张家口、延庆赛区沿线氢燃料车提供加氢服务，“氢”情助力“绿色冬奥”。

氢能客车服务绿色冬奥

2022年1月5日，在北京冬奥会倒计时30天之际，国家电投集团在北京冬奥会延庆区举办2022年北京冬奥会氢能客车出征仪式，百余辆搭载“氢腾”燃料电池系统的氢能客车与200余人的运营及保障团队整装待发，将为北京冬奥延庆赛区提供交通接驳保障服务。

即将服务北京冬奥会的氢能大巴车队。受访者供图

据介绍，这种氢能客车续航里程达630公里，能实现零下30摄氏度低温启动，满足北方城市低温运行要求。相较传统化石能源车辆，氢能客车每行驶100公里，可减少约70公斤二氧化碳排放。

据了解，北京冬奥会期间，延庆赛区和张家口赛区总共投入700余辆氢燃料大巴车，为赛事提供交通运输服务保障。

服务冬奥的氢能大巴的“心脏”就是氢燃料电池。2021年12月初，我国首条全自主可控的国家电投30万平方米质子交换膜生产线在武汉投产，推动了我国燃料电池核心材料产业向前大步迈进。

大力推进加氢站建设

为保障氢燃料大巴车正常运行，2021年9月，中国石化北京庆园街加氢站、北京王泉营加氢站、北京燕化兴隆油氢合建站、河北崇礼西湾子加氢站等4座服务冬奥加氢站投入运营。其中，庆园街加氢站、王泉营加氢站、燕化兴隆油氢合建站为延庆赛区212辆氢燃料电池汽车提供加氢服务，日供氢能力共计2500公斤；西湾子加氢站为张家口赛区提供加氢服务，日供氢能力1000公斤，设有加氢机两台，可同时满足35兆帕、70兆帕氢燃料电池汽车加注需求。

河北崇礼西湾子加氢站。受访者供图

值得一提的是，2022年1月6日，国内首座站内氢气检测实验室——中国石化西湾子氢气检测实验室在河北崇礼正式投运。该实验室能完成燃料电池氢气的13项典型指标检测，为保障冬奥会氢能质量安全可靠提供技术支撑。

在中国石油，自2021年2月7日太子城服务区加氢站投入使用以来，北京销售、河北销售一批加氢站、综合能源站相继投产。北京冬奥会期间，中国石油4座加氢站将为816辆氢燃料电池车提供服务。

在国家能源集团，2021年12月29日，国内首个满足加氢站国标要求和防爆认证的70兆帕一体式移动加氢站也在河北万全油氢电综合能源站交付投入使用，将为2022年冬奥氢燃料电池车提供绿色动能。

当前，国家电投正在建设中关村延庆氢能产业园，一期延庆园加氢站、二期冬奥配套制氢站（70兆帕）已投入使用，三期研发测试区计划今年开工建设。其中，一期加氢站每天可为60辆氢燃料客车或200辆中小型氢燃料车辆提供加氢保障。

提升氢能供应保障能力

加氢站投用的背后，离不开氢能供应保障能力的提升。2021年12月27日，中国石油华北石化公司自主生产的首批次390公斤氢燃料，在北京销售公司福田加氢站为数10辆氢燃料车辆提供加注服务，标志着中国石油自产氢气在自有加氢站正式上市。

华北石化公司副产氢提纯装置。受访者供图

此前，华北石化仅用两个月内建成投用了500标准立方米/小时副产氢提纯装置，产出氢气纯度达到99.999%以上。

在中国石化，自2020年3月燕山石化北京冬奥会氢气新能源保供项目建成投产以来，截至目前，燕山石化已向北京及周边市场供应高纯氢超260吨，支持绿色冬奥。

国家能源集团则推进新能源发电与电解水制氢耦合发展，发挥氢能在传统化石能源、可再生能源和新能源中的耦合作用，依托风力、光伏电站和大规模风光耦合制-储-输-用氢系统综合示范工程，为绿色冬奥注入力量。

“目前，位于张家口赛区的综合示范工程已经完成并网变流器、储能变流器、制氢电源、风电变流器、储能集装箱、储能监控系统等单体设备的调试。”国家能源集团低碳院专家缪平介绍，工程建有配套2兆瓦的光伏电站，白天主要用光伏发电制氢，夜晚则用麒麟山风电场的风力发电制氢，为冬奥会奉献绿色能源。

业内人士认为，借助北京冬奥会机遇，氢能有望被更多的民众了解和认可，我国氢能产业将进入高速发展的快车道，助力实现碳达峰、碳中和目标。

(责编：杨曦、吕骞)