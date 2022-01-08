图片来源于市场监管总局

人民网北京1月8日电 （记者李楠桦）7日，市场监管总局召开个体防护装备标准化提升三年专项行动计划专题新闻发布会。市场监管总局产品质量安全监督管理司高度重视个体防护装备质量监管工作，针对安全帽、安全网、安全带、防护口罩等重点个体防护装备，持续组织开展产品质量国家监督抽查，近三年累计抽查1108家企业的1166批次产品，依法对抽查不合格产品及其生产经营企业进行了处理，并向社会全面公布了抽查结果。

“下一步将以问题为导向，加大对生产、流通领域个体防护装备的监管力度，充分依靠和发挥各级市场监管部门的力量，不断加强个体防护装备质量监督抽查工作，督促企业从严从实落实产品质量主体责任，履行法律法规标准规定的产品质量安全责任和义务。”市场监管总局质量监督司副司长王胜利指出。

王胜利表示，对以次充好等产品质量问题“零容忍”，发现一批、处理一批，惩治一批、曝光一批，统筹个体防护装备安全发展和质量发展，力争将我国由个体防护装备制造大国转变为质量强国。

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