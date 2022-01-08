彭 森

党的十九大报告明确指出，要素市场化配置是我国新阶段经济体制改革的两大重点之一。为进一步落实党中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的改革部署，国务院办公厅近日发布了《要素市场化配置综合改革试点总体方案》。《方案》的出台，标志着要素市场化配置改革进入向纵深推进阶段，同时也意味着我国以市场经济为导向的经济体制改革进入攻坚冲刺阶段。行百里者半九十，从历史和全局的高度，深刻认识、领会要素市场化配置改革和综合改革试点工作的必要性和重要性，对于“十四五”期间加快构建高水平市场体系，进一步完善社会主义市场经济体制至关重要。

改革开放是我们党的一次伟大觉醒，是决定当代中国前途命运的关键一招，是当代中国大踏步赶上世界的重要法宝。改革开放40余年的实践证明，发展是解决我国一切问题的基础和关键，改革创新则是发展的根本动力。解放和发展生产力是社会主义的本质要求和根本任务，必须牢牢抓住经济建设这个中心，必须坚持用市场化改革的办法不断破解发展中的矛盾和问题，为推动经济社会高质量发展提供强劲动力。经过长期的不懈努力，我国社会主义市场经济体制不断健全和完善，社会主义制度和市场经济实现了有机结合，商品市场发育比较充分，市场决定商品价格基本实现全覆盖。但在要素市场领域，我国市场经济仍然存在束缚市场主体活力、阻碍市场和价值规律充分发挥作用的弊端，市场发育仍不充分、市场决定要素配置范围有限、要素流动存在体制机制障碍等问题仍较突出。理论和实践都证明，市场配置资源是最有效率的形式。在“十四五”时期，为解决中国发展中存在的市场激励不足、要素流动不畅、资源配置效率不高、微观经济活力不强等问题，必须在要素市场化配置体制机制改革方面取得重大突破。因此，要素市场化配置既是关键性基础性的重大改革任务，也是市场化改革成败的关键。当前，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，为了实现稳中求进，也需要加快推进要素市场化配置改革的进程，激发市场主体活力，真正突破要素市场化配置改革的进程，激发市场主体活力，真正突破阻碍要素自由流动的体制机制障碍，实现资源配置方式的优化和创新，推动高质量发展。

“十四五”时期，要素市场化配置改革的任务十分艰巨和复杂。在土地要素市场化配置方面，要全面推开农村土地征收制度改革，建立城乡统一的建设用地市场；要充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地，深化农村宅基地制度改革试点；要改革土地计划管理制度，探索全国城乡建设用地指标跨省域预调剂使用机制。在劳动力要素市场化配置方面，要重点突破户籍、所有制等身份差异对劳动力要素自由流动、市场化配置的制度障碍，着力引导劳动力要素合理畅通有序流动，激发人才创新创业活力；放开除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口的制度，建立以身份证为标识的人口管理服务制度，在城市群内探索户口通迁、居住证互认制度，建立城镇教育、就业创业、医疗养老等基本公共服务与常住人口挂钩机制。在资本要素市场化方面，要加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，深化以信息披露为核心的股票发行注册制；加快发展债券市场，依托全国信用信息共享平台，加大公共信用信息共享整合力度，探索实行公司信用类债券发行注册管理制；推动资本向创造价值的优质企业流动，完善金融支持创新政策，鼓励金融机构开发与中小微企业需求相匹配的信用产品，开发多样性的科技金融产品，完善地方金融监管和风险管理体制，实现金融和实体经济良性循环。在技术要素市场化配置方面，重点是健全职务科技成果产权制度，完善科技创新资源配置方式，推进技术要素与资本要素融合发展；继续探索国际科技合作新模式，扩大科技领域对外开放。在数据要素市场化配置方面，要加快培育数据要素市场，建立健全高效的公共数据共享机制，推进公共数据归集整合、有效流通和共享；建立健全数据流通交易规则，在保护个人隐私和确保数据安全的前提下，推动符合条件的数据流通应用；拓展规范化数据开放利用场景，发挥领军企业和行业组织作用，推动行业数据采集标准化；加强数据安全保护，构建数据安全风险防控体系。

要素市场化配置综合改革试点是新时期中国改革推进方式的重要探索和试验。首先，这是按照党中央、国务院统一部署，在维护全国统一大市场前提下，坚持顶层设计和基层探索紧密结合的重要改革探索。中央多次强调，基层是改革创新的源头活水，要注重激发基层的改革创新活力，鼓励支持地方开展差别化的改革创新试点。近年来，中央先后批准深圳市中国特色社会主义先行示范区、浙江省高质量发展共同富裕示范区等综合配套改革试验，激励试点地区解放思想，守正创新，大胆试大胆闯，为全国提供可复制可推广的改革经验。其次，这也是正确处理改革与法治的关系，以法治思想和法治方式推进改革的重要探索。在改革试点工作中，既要坚持依法治国，把改革创新纳入法治的轨道，为市场经济运行提供法律供给和保障；又要通过特许授权等方式，赋予试点地区在要素市场化配置相关领域和关键环节改革上更多自主权，为改革创新留出空间。试点地区拟实施的各项改革举措和授权事项，凡涉及调整现行法律或行政法规的，经全国人大及其常委会或国务院依法授权后实施。要尊重基层首创精神，注意总结经验，及时规范提升。在改革实践中进一步完善经济领域法律体系，加强对市场化改革探索创新的法律支持和保护。再次，这还是坚持系统集成、协同高效，综合配套推进改革的重要探索。一方面，强调改革的系统性、整体性、协同性，实现土地、劳动力、资本、技术以及数据等各领域要素市场化配置改革举措相互配合、相互促进，提高不同要素资源的组合配置效率；另一方面，还要综合配套推进资源环境市场制度建设，完善资源市场化交易机制，构建绿色要素交易机制，并在完善要素市场化交易平台、加强要素市场监管、进一步发挥要素协同配置效应等方面取得进展和经验。

要素市场化配置改革是一项具有牵引作用的关键性改革任务。要素市场化配置综合改革试点工作聚焦要素市场建设重点领域、关键环节和市场主体反映最强烈的问题，将推动各领域改革取得突破。我们要进一步解放思想、实事求是，坚持“摸着石头过河”与顶层设计相结合，坚持问题导向和目标导向相统一，坚持试点先行和全面推进相促进，以更大的政治勇气和智慧推进全面深化改革。（作者系中国经济体制改革研究会会长）

(责编：杨曦、陈键)