原标题：精准小额信贷助农增收

近年来，安徽省灵璧县积极落实脱贫小额信贷政策，坚持“贷得到、贷得快、用得好、还得上”原则，努力实现符合条件、有贷款意愿的脱贫户“应贷尽贷”，巩固了脱贫成果。

针对贫困农户普遍存在的“四难一怕”问题，即“选择产业项目难”“筹集发展资金难”“生产经营管理难”“拓展市场销售难”，“怕亏本折钱”贷款还不了而“不愿贷”“不敢贷”问题，灵璧县创新推出了“一自三合”金融脱贫模式。灵璧县乡村振兴局局长唐锐介绍，“一自”即有自主发展能力和发展条件的贫困户，通过户贷户用自我发展扶贫产业，独立经营实现增收脱贫；“三合”即采取合伙、合作、合营模式，在贫困户贷款后与他人合伙生产经营，或者加入、抱团成立农民合作社，通过社员合作或与龙头企业协作合营的方式化解风险，形成脱贫致富的长效机制。

保障脱贫信用贷款的顺利发放和精准使用是金融推动脱贫群众稳定增收的关键。灵璧县探索创新金融扶贫新机制，设立了县、乡、村三级金融扶贫服务站。“通过金融扶贫服务站，强化扶贫小额信贷过程管控，通过优化流程，减少申报材料，缩短办贷时间，提高放贷速度，以组织建设助推金融扶贫提速增效。”灵璧县农村商业银行副行长代召云说。

灵璧县开发区西集社区贫困户西中军在驻村工作队、村两委的帮助下，前两年申请扶贫小额信贷5万元，建设温室大棚，发展绿色蔬菜种植。现在，西中军共有3座温室大棚，一年可盈利3万元，实现了增收脱贫。

在灵璧县大庙乡殷庄村村部广场上，记者看到三台红色的新农机一字排开。“两台打捆机，一台搂耙机，三台农机共65万元。”殷庄村党支部书记王磊告诉记者，“单丝不成线，独木不成林”，靠贫困农户单干，谁家都买不起农机，但是，众人拾柴火焰高，村里按自愿原则，以16户脱贫贷款户为基础，创办了农机合作社，集中使用农户贷款购买农机，为收粮提供机械化服务。据估算，这三台农机及农机合作社有望为每户脱贫贷款户年均增收5000元至6000元。

记者了解到，截至目前，灵璧县通过“一自三合”模式累计投放扶贫小额贷款11.67亿元，获贷脱贫户24872户，其中，2021年新增2708户，新增贷款金额1.32亿元，为当地巩固拓展脱贫攻坚成果注入了金融活水，形成了农村产业发展、农民稳定增收、信贷资源滚动增长的良性循环。（记者 梁 睿）

(责编：杨曦、陈键)