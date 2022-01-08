李 丹

教育部发布的数据显示，2022年高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万。高校毕业生就业将面临前所未有的压力，需要各方形成合力，积极应对。

高校毕业生就业形势严峻的原因是多方面的。一是当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，这些压力不可避免会对就业产生影响；二是疫情对就业影响仍在持续，部分行业和企业生产经营还未恢复到疫前水平，部分中小企业扩大吸纳就业能力下降，散发疫情对校园招聘也产生了不利影响；三是就业的结构性矛盾尚未得到根本缓解，“就业难”与“招人难”并存，不同专业、行业和地区间用人需求差异较大。

高校毕业生就业是一项关系国计民生的重要工作，各主管部门、高校和毕业生都需统筹谋划。

教育等主管部门应积极做好供需双方的对接工作，千方百计拓展就业渠道。教育部就业指导中心会同社会招聘机构，持续举办“24365校园招聘服务”活动，并指导各地各高校持续举办校园招聘活动。2021年，教育部还成立了全国高校毕业生就业创业指导委员会，按照国民经济分类设立了19个分行业的就指委，构建用人单位与高校沟通协作的新机制。此外，教育部还会同相关部门实施“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等国家基层就业项目，积极推动大学生参军入伍，为毕业生开拓了更广阔的就业路径。在积极开拓就业渠道的同时，教育部还针对重点群体开展就业能力培训，帮助学生增强求职信心，提升就业竞争力。

高校需稳定校园招聘和岗位供给。当前，国内局地散发的疫情对大学生就业造成不利影响，学校在组织校园招聘时，须筑牢安全防线，提前研究制定校园招聘的疫情防控方案，避免人员聚集，构筑师生健康安全屏障。高校还可以充分利用“互联网+就业”新模式，畅通供需双方的沟通渠道。此外，高校可根据实际情况拓展校招以外的线下空间，让毕业生先到企业进行岗位体验，再与用人单位进行接洽，可提高供需双方签约成功率。

毕业生也应提前做好求职规划，除了充分利用好各类招聘活动外，还可考虑选择一些新业态、新职业，以及灵活就业、自由职业等新形式。毕业生要树立正确的择业观、就业观，到祖国最需要的地方去建功立业，到基层一线发光发热，在服务国家发展战略中大显身手，为民生改善贡献才智。

(责编：杨曦、陈键)