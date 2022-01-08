本报北京1月7日讯（记者敖蓉）在7日举行的国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部副部长汤涛表示，为提升劳动者就业创业能力，满足产业转型升级和技术进步的要求，“十四五”期间，我国将组织实施政府补贴性培训达7500万人次以上，其中农民工职业技能培训3000万人次以上；新增取得职业资格证书或职业技能等级证书的人员达到4000万人次以上，其中能够达到高级技工、技师、高级技师的高技能人才达到800万人次以上；新增公共实训基地200个。

近日，国务院常务会议审议通过并公布了《“十四五”职业技能培训规划》，对增强职业技能培训的供给能力，缓解很多企业面临的高层次技能人才短缺、招工紧缺问题，统筹做好重点就业群体培训工作等方面提出了具体的解题方法。其中，针对技能成才、技能就业吸引力不足等情况，汤涛表示，要打破技术工人职业发展的“天花板”“隐形门”，从纵向上形成技能人才的职业技能等级阶梯，探索拓展技能人才“新八级”职业技能等级制度，并从横向来贯通技能人才和专技人才的成才途径。

产训结合是《规划》的亮点。“十四五”期间的职业技能培训将紧紧围绕产业发展需求和企业自身生产经营需要，提升培训的精准性和有效性。国家发展改革委就业收入分配和消费司司长哈增友表示，企业是培训主体，要充分尊重企业意愿，帮助企业落实好开展培训的税收优惠政策和相关补贴政策，支持企业开展多层次、大规模的岗前培训、在岗培训、稳岗培训和转岗培训。同时，要支持行业龙头企业、大型企业建立职工培训机构，面向本单位的企业职工，包括产业链中关联度比较高的中小微企业的职工开展培训。哈增友说：“青年劳动者一定要拿出时间和精力，踏踏实实地参与到职业技能培训中来，刻苦学习，努力钻研，真正掌握就业创业的真本领，端上勤劳创新致富的‘金饭碗’。”

培训的费用负担、时间投入成本问题广受关注。人社部职业能力建设司司长刘康表示，费用负担方面，政府对毕业年度高校毕业生等就业重点群体给予培训经费补贴，对参加企业新型学徒制的学员以及参加技师培训的企业在职职工，按规定给予一定标准的职业培训补贴。时间投入方面，《规划》鼓励企业与参训职工双方协商调整工作和培训时间，并要依法保障职工在参加培训期间的工资福利待遇不能降低，让职工能够安心参加培训。

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