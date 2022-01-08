2021年1月8日，我国首个畜牧期货品种和活体交割品种——生猪期货在大连商品交易所挂牌上市，如今满一周年。2021年，生猪价格仍处下行周期中，生猪期货与现货市场并行，但生猪期货的“价格发现”和“规避风险”两大功能正逐步惠及产业链各主体，在推动我国生猪产业保供稳价、健全生猪产业平稳发展长效机制等方面发挥了积极作用。

稳定市场预期作用显现

2021年，生猪价格下行，现货全年跌幅约55%，期货跌幅约47%。现货期货双双下行的主因是基本面供求失衡。生猪市场由2020年的供给短缺逐渐进入供应过剩阶段，而需求则受疫情影响，持续呈弱势。

生猪是我国价值最大的农副产品。生猪期货刚上市之时，一些生猪养殖企业甚至寄希望于生猪期货为生猪价格下跌托底。其实，这种认识是对期货功能的误读。

期货市场形成的是未来价格序列，反映了市场主体对未来供求关系和价格走势的预期。因此，在供需基本面决定的范围内，期货市场由于信息消化快、价格反应灵敏，能够敏锐提高市场定价和实体企业运行效率。总体看，2021年生猪产业的供需基本面没有发生根本逆转。

不过，在全年生猪期货价格趋势性下跌的行情中，生猪期货的表现可圈可点。“当现货价格1月份高企时，期货价格呈现贴水，而当现货价格6月份、7月份跌入谷底时，期货价格呈现升水，这给生猪行业的生产和消费企业提供了良好的价格指引。”中国证监会副主席方星海举例说，生猪期货已经在初步发挥期货价格信号作用，发挥了明确和稳定市场预期的作用。

“生猪期货上市以后，刚好迎来一轮生猪价格下跌。”南华期货副总经理朱斌表示，他曾担心市场上会有人认为，是生猪期货的上市导致了猪价下跌。好在这个担忧是多余的，“这意味着市场比较理性，期货市场更多起到的是价格指示器作用，这个理念逐渐成为共识”。朱斌表示。

产业主动拥抱积极参与

上市一年来，生猪期货规则制度及流程设计得到了市场的全面检验，市场成交、持仓稳步增加。截至2021年底，生猪期货累计成交量605.8万手，成交额1.7万亿元，日均持仓6.0万手。市场基本形成了“产业逐步参与，价格发现与套期保值功能逐步发挥”的格局。

目前，共有2500多家单位客户参与期货交易和交割，90余家养殖企业申请了套期保值资格。牧原股份、巨星农牧等10余家上市公司发布公告表示计划利用期货市场辅助经营，生猪养殖前20家龙头企业中，已有19家向大连商品交易所提交了交割库申请材料，11家成为生猪期货交割库。

记者在调研中了解到，大型生猪养殖企业积极参与期货市场的态势基本形成，中小养殖户则以参与“保险+期货”项目为主。

牧原股份董事会秘书秦军表示，作为生猪养殖龙头企业，牧原股份依据自身出栏计划及养殖成本，合理设计套期保值方案，并基于市场行情研判，在生猪期货各合约上进行套期保值交易。牧原股份相关部门负责人向记者表示，企业已完成期货团队的组建，未来也将不断完善研究及交易体系，打通期现货部门联动，探索出最适合企业稳定经营的期现模式，更好使用生猪期货辅助企业经营发展。

中粮家佳康食品有限公司董事长江国金介绍，中粮家佳康积极参与生猪期货，通过卖出套保规避经营风险，是直接受益者。

四川德康农牧食品集团股份有限公司拥有2家农业产业化国家重点龙头企业。公司副总裁胡伟告诉记者，生猪养殖有两大风险，一是生产风险，也称养殖风险；二是价格风险，即猪价波动的风险。“对于期货市场，我们主动拥抱，全方位参与。”他所说的全方位参与是指生猪期货的每一个合约都参与，生猪期货衍生的场外期权、“保险+期货”也都积极参与，生猪期现结合的模式和项目也都在积极探索尝试。“期货对企业规避价格风险意义重大。”胡伟说。

一些养殖企业利用生猪期货风险对冲的功能，取得了良好的“稳价”效果。同时，也有很多生猪企业没有采取套期保值措施，导致今年业绩承压。“生猪期货具备风险对冲能力，关键看企业如何利用。”朱斌说。

巧用生猪期货稳定经营

生猪期货及其衍生的场外期权、“保险+期货”等金融服务的推出，为产业链中的中小企业带来了发展新契机。

豆蕊米（成都）农业科技集团有限公司是主营生猪贸易的小微企业之一。公司有不少客户都是小型养殖户。生猪期货上市以来，在华西期货辅导下，豆蕊米落地实施了四川省首单生猪交割。公司在收购生猪或销售饲料时，在合同中附加上生猪养殖技术指导、价格风险管理、基差收购等增值服务，收购农户出栏的生猪，并在期货市场套保。

四川家家乐饲料有限公司是生产饲料的小微企业。该公司在销售饲料时，与下游养殖户签订合同，约定将来5个月至6个月后生猪出栏时，为其提供价格兜底服务。与此同时，公司抽出饲料销售利润中的一部分作为期权费，向期货风险管理子公司购买对应的场外期权转移风险。这项创新定制服务，在自身承担较小期现价差风险的前提下，有效解决了养殖农户“不敢养”的经营难题，为自身也带来了业务增长。

生猪期货是大商所首个上市当年便纳入农保计划的品种。2021年“大商所农民收入保障计划”共立项131个生猪期货价格项目，覆盖全国31个省份。截至2021年9月底，全期货行业共开展生猪“保险+期货”项目175个，为3.9万吨生猪提供了保障，对应货值10.2亿元。

对于数量众多的中小养殖户来说，生猪“保险+期货”模式正不断普及。在四川凉山州布拖县，生猪“保险+期货”项目为当地36户生猪养殖户、2880头猪提供保障，赔付约115.5万元。当地养殖户告诉记者，生猪“保险+期货”模式，为他们提供了坚实的保障。

随着生猪期货的成熟，以及未来更多相关产业链期货期权品种的推出，生猪产业链企业必将充分认识到生猪期货给企业带来的风险管理价值，更深入利用好期货期权等金融工具，稳定企业经营。（本报记者 祝惠春）

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