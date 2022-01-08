人民网记者 乔雪峰

民航是我国经济社会发展重要的战略产业，也是构建现代综合交通运输体系的重要组成部分。“十四五”时期是全面开启社会主义现代化建设新征程和多领域民航强国建设开局起步的第一个五年。

1月7日，《“十四五”民用航空发展规划》（以下简称《规划》）正式对外发布，民航局发展计划司司长韩钧在新闻发布会上表示，编制实施《规划》是全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和党中央、国务院决策部署的重要举措，也是加快交通强国和新时代民航强国建设的重要抓手。

合理设定目标任务

进一步完善相关政策举措

记者从发布会上获悉，民航局高度重视《规划》编制工作，专门成立民航规划工作领导小组，明确了《规划》编制工作方案，确定了“1+13+7”的民航“十四五”规划体系（也就是1个总体规划、13个专项规划和7个区域规划）。《规划》发布之后，后续还将有民航安全生产、航空物流、运输服务、通用航空、机场建设、绿色发展等13个专项规划陆续印发。

韩钧表示，此次《规划》编制工作力争统筹把握当前和长远，坚持量力而行、尽力而为，合理设定目标任务，进一步完善相关政策举措，努力为新时代民航强国建设转段进阶发挥好引领作用。《规划》编制工作重点从四个方面予以强化：

一是以党的十九届五中全会精神为指导努力完善《规划》编制工作。从把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、推动高质量发展出发深化对行业发展的认识，对行业发展谋篇布局；并将坚持系统观念和坚持创新驱动作为《规划》的两项基本原则纳入，以指导规划编制和行业发展。

二是深化落实民航局关于“跳起来摘桃子”的规划工作要求，在规划目标指标、重点任务、重大工程和重大政策的设计中坚持量力而行和尽力而为的原则。

三是加强民航行业规划与国家规划纲要和综合交通规划的对接以及民航总体规划与各专项规划之间的衔接。《规划》全面落实了国家“十四五”规划《纲要》、《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，与《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》进行了有效衔接，在目标指标、任务举措、重大项目等方面充分体现了上述文件的要求。

四是按照全面深入的要求开展研究和意见征集工作。《规划》的前期研究重点研判发展形势、市场需求预测、安全发展、空域空管、航线网络、新基建等重大问题和共性问题，整合行业内外20多家科研单位160多名专家完成的26项前期课题研究工作，形成26份约140万字前期研究报告，有力支撑了《规划》编制工作。另外，按照“加强顶层设计和坚持问计于民统一起来”的要求，开展了“民航‘十四五’请您来建言”活动，广泛收集社会意见建议。

《规划》综合考虑行业发展现状、发展环境以及新形势和新要求对行业发展赋予的新特点和新任务，坚持目标导向和问题导向相结合，对民航行业“十四五”发展做出系统谋划和部署。

韩钧指出，《规划》通过深入分析中国民航发展环境面临的深刻复杂变化，按照高质量发展要求，明确了“十四五”时期 “一二三三四”民航总体工作思路，突出了“十四五”时期民航工作的两大重点：一个是安全发展底线，另一个是智慧民航建设主线。

此外，《规划》还确定了“666”的规划架构，也就是努力实现“六个新”的发展目标，构建六大体系、实施六大工程，加快构建更为安全、更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的现代民航体系，并展望到2035年。

明确“十四五”时期民航发展目标

预计到2025年民用机场数量达到270个以上

据韩钧介绍，《规划》共8篇、31章、71节，分为3个板块。

《规划》第一板块为总论，全面总结“十三五”以来行业发展取得的成就，深入分析民航业面临的形势要求，明确了“十四五”时期民航发展的指导思想、基本原则，总体工作思路以及发展目标。

一是关于总体工作思路。“十三五”以来，民航全行业坚持新时期“12334”民航总体工作思路，积极应对国内外环境的复杂变化和各种风险挑战，航空安全创造最好纪录，服务品质大幅提升，保障能力显著增强，质量效率持续提高，战略地位更加凸显，创新格局加快形成，治理能力明显提高，民航服务人民美好出行需求和支撑国家战略的能力显著增强，较好地满足了经济社会发展的需要，实现了由航空运输大国向单一航空运输强国的历史性跨越。

韩钧表示，“十三五”民航之所以在安全、正常、服务和发展等方面取得历史最好成绩，是因为全行业坚持了新时期“12334”民航总体工作思路。研究表明，十三五民航发展的主要经验是，按照新时期“12334”民航总体工作思路，民航工作得以全面系统的部署和落实。

一是贯彻了以人民为中心的发展思想；二是坚持了底线思维和系统观念，较好地处理了安全与发展、效益、服务、正常等方面的关系；三是聚焦容量、效率、能力等方面的短板，进一步拓展了行业发展空间；四是坚持了问题导向，以改革促发展。这些经验应在“十四五”期间继续坚持和发扬。“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路是原有总体工作思路的继承和发展，更具系统性和前瞻性，为把握“十四五”时期的民航工作提供了总抓手，需要把握好，坚持好。

关于“十四五”发展目标，《规划》从定性的角度提出了2025年6个新的发展目标，包括：航空安全水平再上新台阶，综合保障能力实现新提升，航空服务能力达到新水平，创新驱动发展取得新突破，绿色民航建设呈现新局面，行业治理能力取得新成效。

在此基础上，《规划》统筹行业发展数量与发展质量，按照稳定性和创新性相结合，从行业规模、保障能力、安全水平、便捷高效、创新智慧、绿色发展等六个方面提出了体现牵引力和带动性的22个指标目标。其中，行业规模和保障能力两个方面聚焦数量指标，安全水平、便捷高效、创新智慧和绿色发展聚焦质量指标，以凸显高质量发展的要求。

韩钧表示，综合分析历史增长、行业资源和需求预测，尤其考虑到十四五期间发展阶段的特殊性，《规划》将“十四五”分为2年恢复期和3年增长期两个发展阶段，对发展目标的着力点加以区别，以期提高规划的引导性和精准度。预计到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，保障起降架次1700万架次，运输总周转量达到1750亿吨公里，旅客运输量9.3亿人次，货邮运输量950万吨。

建设一流的基础设施体系

为民航高质量发展奠定坚实基础

韩钧表示，《规划》分六个领域分别阐述了“十四五”时期在民航安全、基础设施建设、航空服务体系、绿色发展、战略支撑以及行业治理体系等方面的工作思路和重点任务。

一是构建一流的民航安全体系，明确提出要树立民航系统安全观念，正确处理安全和发展的关系，围绕运行、空防、适航、信息等民航安全链条，系统提升理论创新能力、风险防控能力、依法监管能力、安全保障能力和科技支撑能力，持续提升民航安全总体水平。具体包括：完善安全治理体系、夯实安全保障基础、筑牢空防安全体系、完善适航审定和运行评审体系、提升网络安全水平等内容。

二是建设一流的基础设施体系，阐述要以突破资源容量瓶颈为重点，着力提升质量效率，更加注重创新驱动，实施容量挖潜提升工程，加快构建现代化的国家综合机场体系和空中交通管理体系，发挥整体协同效应，为民航高质量发展奠定坚实基础。具体包括：完善国家综合机场体系、提升空管保障服务水平、加快新型基础设施建设等内容。

三是发展一流的航空服务体系，提出以服务国家战略和满足人民航空出行需求为目标，强化内部挖潜和外部协同，延伸服务链条，拓展服务领域，提升服务质量，构建运输航空和通用航空一体两翼、覆盖广泛、多元高效的航空服务体系。具体包括：构建通达的航空客运网、打造高效的航空物流网、拓展多元的通用航空网、提升航空服务质量水平等内容。

四是健全生态友好的绿色发展体系，以实现碳达峰、碳中和为引领，更加注重科技创新的战略支撑作用，从技术、运行、市场机制等方面统筹推进行业绿色发展，加快形成民航绿色发展体系，不断拓展行业发展空间。具体包括：不断完善行业绿色治理体系、大力推进资源节约集约利用、努力减缓民航业对环境影响等内容。

五是构筑坚实有力的战略支撑体系，坚持以科技创新为第一动力，以人才为第一资源，突破制约发展的瓶颈，坚持对外开放，促进区域协调，形成民航与产业协同发展新格局，支撑民航高质量发展。具体包括：实施科技创新引领战略、加强民航人才队伍建设、服务支持区域协调发展、开拓对外开放新局面等内容。

六是打造现代化民航治理体系，坚持正确处理政府和市场的关系，注重运用改革的办法和市场化手段，大力破除制约民航要素资源配置水平的体制机制障碍，完善民航法规体系，提高行政效能，加强文化建设，推进民航行业治理体系和治理能力现代化。具体包括完善市场治理体系、提升行政效能、打造民航智慧监管体系、加强行业文化价值体系建设等内容。

韩钧指出，与以往相比，《规划》围绕主要目标和重点任务，坚持结果导向，聚焦行业发展的堵点、痛点和难点，围绕问题针对性强、全局带动面广和旅客切身感受最直接的领域，设置了容量挖潜提升工程、航空运输便捷工程、民航绿色低碳工程、科技创新引领工程、人才强业工程、产业协同示范工程等6大重点工程，作为“十四五”期间的“工程单”和“政策包”。

“下一步，我们将精心组织实施，做好规划任务分解，建立年度计划落实发展规划机制，切实把《规划》提出的各项任务落到实处。”韩钧表示，《规划》的出台实施，将进一步提高行业高质量发展水平，加快推动行业向创新驱动、质量效益、产业协同转变，更好地服务国家战略，更好地满足人民群众对美好航空出行的需求，为实现由单一航空运输强国向多领域民航强国跨越奠定坚实基础。

(责编：杨曦、吕骞)