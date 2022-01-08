人民网北京1月8日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2021年12月份中国电商物流运行指数，数据为108.8点，比上月回落0.7个点。2021年全年电商物流指数平均值为110.3点，比2020年提高2.4个点，接近2019年疫情前均值。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，从9个分项指数看，物流时效指数、履约率指数、满意率指数有所上升。总业务量指数、农村业务量指数、库存周转指数、人员指数、成本指数和实载率指数有所回落。

电商物流总需求继续回落。2021年12月份，总业务量指数为124.7点，相比上月回落1.2个点。分地区来看，仅中部地区环比上月有所上升，且高于全国平均水平。东部、西部、东北部地区分别回落0.3、3.2和0.2个点。

农村电商物流需求环比回落。2021年12月份，电商物流农村业务量指数为123.9点，比上月回落2.9个点。分地区来看，各地区均有所回落，西部、东部地区分别回落4.2和2.1个点，中部地区高于全国平均水平。

该负责人表示，2021年全年电商物流需求保持较快增长，总业务量指数和农村业务量指数平均值分别为126.6和125.9分别比2020年提高3.4和7.6个点。

该负责人表示，2021年12月份，电商物流运行指数回落0.7，环比上月降幅收窄1.3个点，物流服务能力有所回升，物流时效指数、履约率指数和满意率指数分别回升0.4、1.2和1.1个点。电商物流总需求稳中趋缓，总业务量指数降幅收窄0.2个点。

该负责人表示，西部地区受疫情影响，总业务量指数和农村业务量指数分别回落3.2和4.2个点。受需求端制约，人员指数、实载率指数和成本指数分别回落1.6、3.2和0.5个点。“后期来看，随着春节假期临近，电商物流需求有望止跌回升，但物流企业用工环境趋紧，后续电商物流市场不缺定性将一进步增加。”

(责编：杨曦、吕骞)