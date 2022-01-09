新华社杭州1月8日电 题：改革探路破冰行——写在我国首条民营控股高铁通车之际

新华社记者魏一骏、吴帅帅、许舜达

这是一条改革破冰之路，四载时光，数万建设者奋力拼搏，将一张梦想蓝图，筑成一条探索改革的通途；这是一条诗情画意之路，穿行其间，舒适便捷的现代生活与古人的诗意游历在途中相遇；这是一条共富惠民之路，要素畅流，长三角的铁路网由此越织越密，沿线群众共享改革发展成果。

266.9公里，在如今总里程超过3.8万公里的全国高铁版图上，只是短短一段。而这一段，在民营经济大省浙江成功投运，成为我国铁路投融资体制改革的标志性事件。

1月8日，随着两趟首发列车同时从台州站、嵊州新昌站开出，分别驶向杭州方向、温岭方向，我国首条民营控股高铁杭台高铁正式开通运营。

民营控股勇闯改革之路

“杭台高铁是充分发挥民营资本的机制优势、效率优势，用市场化机制来运作公共事业的成功实践。”通车仪式上，民营联合体代表、复星国际董事长郭广昌感慨万千，“民营企业能够参与杭台高铁的投资建设，离不开市场经济环境的持续优化，更离不开改革红利的不断释放。”

改革关头勇者胜，气可鼓而不可泄。

党的十八大以来，针对民营企业在市场准入方面遭遇的“玻璃门”“弹簧门”“旋转门”等问题，国家着眼于降低市场准入门槛、解决融资难融资贵、降低企业成本等，采取了一系列强有力的措施。

《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》等文件先后出台，社会资本投资建设铁路“最后一公里”逐渐畅通。

2015年12月，国家发改委推出了我国首批八个社会资本投资铁路示范项目，“杭绍台城际铁路”（杭台高铁曾用名）位列其中。

2017年9月，浙江省与复星集团牵头的民营资本联合体正式签署项目投资合同，12月项目进入建设施工阶段；2020年5月，全线首座万米特长隧道贯通，7月长约18公里的华东地区最长高铁隧道贯通，10月建成我国首条单洞四线超大断面高铁隧道……

从蓝图规划，到稳步推进，再到如期通车。杭台高铁不仅带着改革探路重任闯关夺隘，也创造了一项项铁路施工的纪录。

改革争在朝夕，落实难在方寸。2020年初，突然袭来的新冠肺炎疫情，曾让项目按下“暂停键”。杭绍台铁路有限公司党委副书记马绍贵回忆，2020年2月9日，确认相关防疫措施保障到位后，杭台高铁获批成为浙江首批复工的重点项目，次日留守工地的工人便全面复工，全力确保不落工期。

“杭台高铁的建成通车，是我国铁路投融资体制改革的标志性成果。”浙商研究院副院长杨轶清说，让民营资本在PPP项目中控股，有助于充分发挥民营企业体制机制灵活、创新能力强的优势。

据了解，杭台高铁将由中国铁路上海局集团有限公司纳入铁路网统一运输管理，民营联合体通过线路使用费、广告经营收入等方式获得回报，运营前10年政府将提供可行性缺口补贴。按照合同规定，30年运营期满后项目公司将全部项目资产移交给政府方。

杭台高铁的示范效应已开始显现。在近日出台的《浙江省扩大有效投资政策二十条》中，明确提出大力推广政府和社会资本合作投资建设铁路模式，推广重大交通基础设施“项目+资源”投融资改革经验，让更多民间资本参与重大项目建设。

承袭千年串起诗意之路

剡溪蕴秀异，欲罢不能忘。归帆拂天姥，中岁贡旧乡……在装饰一新的首发列车上，一首首这样的古诗，记录着杭台高铁沿线的各个站点。

千年以前，唐代的迁客骚人走过浙东，留下了1500多首古诗词。如今，一条高速铁路，将沿途的江南山水重新串起：新昌大佛寺、天台山国清寺、临海台州府城……杭台高铁途经一大批古迹及景区，恰与“浙东唐诗之路”高度契合。

早在1991年，已有学者将这条浙东文化古道称为“唐诗之路”，并认为这是唐代诗人往来频繁、对唐诗发展产生重大影响的一条旅游风景线。启功先生曾用“一路山川谐雅韵，千岩万壑胜丝绸”之句来形容“浙东唐诗之路”的历史地位。

2018年，《浙江省大花园建设行动计划》出台，将“打造唐诗之路黄金旅游带”作为浙江全域旅游推进工程的重点内容。建设高铁成为打造这条旅游带的点睛之笔。

在首发G9308次列车的列车长张雪红看来，随着杭台高铁的开通，列车将带着旅客跟随众多文人墨客，游览沿途千岩竞秀、村野牧歌和民情风俗，将把“浙东唐诗之路”的盛名传至更远的地方。

“乘坐杭台高铁，将‘读万卷书’和‘行万里路’巧妙地结合了起来。”乘坐首发列车的旅客王倩倩说，等孩子放寒假了，准备带他来乘坐杭台高铁，亲身感受唐诗中的山水风光。

作为旅游线，杭台高铁在站房设计中，融合了当地特色文化元素。在嵊州新昌站的旅客通道内，有一幅长达108米的铜雕壁画，以紫铜浮雕形式展现“浙东唐诗之路”全景。

通了铁路的天台县，也有了新“广告语”——“飞腾直欲天台去，只要一张高铁票”，幽默地化用了诗仙李白形容天台山“龙楼凤阙不肯住，飞腾直欲天台去”的诗句。

“杭台高铁让‘神山秀水’变得触手可及，‘诗和远方’近在咫尺，人流物流竞相涌入。”天台县委书记杨玲玲说。

要素畅流带动共富之路

天台是浙江的山区县之一。杭台高铁的开通，结束了这里不通铁路的历史。“高铁一响，黄金万两”，天台县塔后村党总支书记陈孝形充满信心。

塔后村位于著名的赤城山脚，高铁开通前，这里相对滞后的交通设施，难以匹配得天独厚的旅游资源。“大巴接，小车送”，虽然年均游客接待量已突破30万人次，但发展瓶颈也逐渐显现。

“跟着高铁进度做村庄规划。”陈孝形说，近年来，塔后村先后布局培育了70多家精品民宿，总计有1000多张床位。随着杭台高铁通车，他预计2022年游客数量将提升50%，村民年人均收入有望突破3.5万元。

天台县文化和广电旅游体育局局长蒋朝永说，杭台高铁的开通将天台旅游半径扩大到1000公里范围。“我们已开始赴苏北、福建等地拓展旅游市场，助力百姓增收致富。”

“以前回趟家都要两三个小时，现在回去只要一个多小时。”老家台州的乘务员泮琼告诉记者，她有一个跑销售的朋友，经常往返于台州和杭州之间。“自从得知杭台高铁开始联调联试，她就经常问我什么时候开通。她很期待这条线路开通，能更方便地开展业务。”

人才、技术、资本……以高铁为轴，带动共同富裕的要素，已开始在沿线各地汇聚。临海市投资促进中心副主任孙益明说，杭台高铁进一步缩短了临海与长三角核心城市间的在途时间，带来的是城市向心力的倍增，“我们更有信心招引高新项目、留住高端人才、促进乡贤回归。”

2021年6月10日，《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布，赋予浙江先行先试为全国实现共同富裕探路的使命。

浙江大学公共管理学院教授范柏乃认为，杭台高铁的建成，将进一步加速 “轨道上的长三角”建设，让沿线城市享受杭州、上海高端资源要素外溢的红利，推动沿线地区助力浙江高质量发展建设共同富裕示范区。

浙江省交通运输厅数据显示，“十三五”时期，浙江全省综合交通投资达1.36万亿元，居全国第一，以交通贯通、提速、增效，缩短城市之间、城乡之间、市场供需之间的时空距离，促进发展要素均衡流动，消融共同富裕壁垒。

范柏乃说，补齐山区县道路交通基础设施短板，本身就是浙江高质量发展建设共同富裕示范区的题中之义，以高铁带动人员、资本更加便捷地流动，成为带动共同富裕的关键性要素。

(责编：胡永秋、白宇)