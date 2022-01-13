人民网北京1月13日电 （记者赵竹青）据商务部监测，元旦节后消费需求阶段性减少，猪肉价格继续走低。1月3日至9日，全国36个大中城市（下同）猪肉零售价格环比下降0.9%。具体来说，北方地区猪肉价格降幅明显，其中呼和浩特、乌鲁木齐和兰州价格环比分别下降7.2%、5%和4.3%。

1月3日至9日，鸡蛋库存充足，鸡蛋零售价格环比下降0.5%；禽肉市场消费趋旺，白条鸡零售价格环比上涨1.3%。北方地区蛋价降幅居前，其中呼和浩特、乌鲁木齐、天津鸡蛋价格环比分别下降3.6%、3.1%和2%。华东地区鸡肉价格涨幅居前，其中济南、福州、杭州白条鸡价格环比分别上涨6.5%、1.8%和0.7%。

1月3日至9日，蔬菜市场供应充足，30种蔬菜零售均价环比下降0.2%。甘蓝类和叶类蔬菜价格降幅较大，其中，西兰花、圆白菜和芹菜价格环比分别下降5.2%、5.1%和5%。南方地区菜价普遍下降，其中成都、西安和南宁降幅居前，环比分别下降3.5%、3.4%和3%。

从批发价来看，1月3日至9日，全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降0.4%。粮油价格略有波动，其中大米、面粉批发价格均上涨0.2%，豆油、菜籽油、花生油批发价格分别下降0.2%、0.2%和0.1%。30种蔬菜平均批发价格每公斤5.18元，下降0.4%，其中菜花、西兰花和白萝卜批发价格分别下降9.9%、6.3%和5.3%。6种水果平均批发价格略有上涨，其中西瓜、香蕉和葡萄批发价格分别上涨4.5%、1.4%和0.8%。肉类价格总体下降，其中猪肉批发价格每公斤22.2元，下降3.1%，羊肉、牛肉批发价格分别下降0.4%和0.1%。禽产品价格小幅下降，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别下降0.6%和0.1%。水产品价格略有下降，其中鲢鱼、带鱼和黄花鱼批发价格分别下降1.6%、0.4%和0.3%。

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