据商务部监测，2022年1月3日至9日，全国生产资料市场价格比前一周（下同）上涨0.3%。与去年12月份环比下降4.6%相比，2022年开年第一周，生产资料市场价格保持在相对稳定的水平。

从主要品种来看，1月3日至9日，煤炭价格有所回升，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1316元、912元和1447元，分别上涨1.5%、1.4%和0.5%。

钢材价格略有下降，其中高速线材、普通中板、槽钢价格分别为每吨4966元、5097元和5045元，均下降0.2%。

基础化学原料价格有所波动，其中纯碱价格下降10%，聚丙烯、甲醇、硫酸价格分别上涨1.2%、0.4%和0.3%。

有色金属价格小幅上涨，其中铝、锌、铜价格分别上涨2%、1.4%和0.2%。

橡胶价格小幅下降，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别下降2.2%和1%。

成品油批发价格略有上涨，其中0号柴油、92号汽油、95号汽油价格分别上涨1.1%、0.9%和0.9%。

化肥价格继续回升，其中尿素、三元复合肥价格分别上涨0.3%和0.2%。

(责编：赵竹青、高雷)