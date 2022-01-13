原标题：国家开发银行获首批103亿元 央行碳减排支持工具资金

日前，国家开发银行获得中国人民银行发放的碳减排支持工具资金102.67亿元。该专项支持工具采用“先贷后借”的直达机制，由开发银行自主决策向显著碳减排领域企业发放优惠利率贷款，再由人民银行对符合要求的贷款按照贷款本金的60%提供低成本资金支持。开发银行获得的首批资金对应2021年7月至11月已实际发放的湛江徐闻海上风电场项目、山东文登抽水蓄能电站项目、青海海南州塔拉滩光伏电站等一批以清洁能源为主的碳减排领域中长期项目贷款，贷款总金额171.11亿元，可带动年度碳减排量343万吨。

据介绍，为配合做好碳减排支持工具相关工作，开发银行加强顶层设计，印发《实施绿色低碳金融战略支持碳达峰碳中和行动方案》，明确提出用好碳减排支持工具，将碳排放因素纳入信贷全流程，建立信贷碳核算信息系统，逐步更新建立行业核算模型等，探索为全行推进碳减排贷款有关工作提供制度基础和信息化保障。同时，加强与人民银行等部委汇报沟通，提前开展有关准备工作。

为做好本次专项支持工具申领工作，开发银行在前期广泛调研基础上，聘请第三方专业机构对拟报送的碳减排贷款台账开展核验，包括根据国家能源局最新颁布的“中国区域电网基准线排放因子”，校正部分项目碳减排效应测算结果等，并出具正式评估咨询报告，最大程度上确保开发银行碳减排贷款领域精准、测算可靠。

湛江徐闻600MW海上风电场项目是亚洲在运单体容量最大的海上风电项目，全部94台风机于2021年11月实现并网发电。开发银行向该项目提供8.4亿元碳减排贷款支持，可带动7.6万吨碳减排。山东文登抽水蓄能电站项目是山东省电网调峰填谷的重要工程项目，能承担负荷调整和满足日负荷曲线陡涨陡落的要求，在发电或抽水以外的时间可以做调相运行，对于稳定系统频率、缓解事故、提高电力系统的动态效益都有重要作用。开发银行向该项目提供碳减排贷款1.79亿元，可带动6926吨碳减排。海南州塔拉滩一标段1000MW光伏电站项目是青海—河南特高压直流输电工程电源端的供给项目，对于服务“西电东送”，为中原大地注入绿色发展动能具有重要作用，也对促进黄河青海流域生态保护和高质量发展具有重要意义。开发银行向该项目提供碳减排贷款3亿元，可带动9.7万吨碳减排。

开发银行行业三部有关负责人表示，开发银行将严格把关、精准把控，在不断提高碳减排贷款管理水平基础上，持续加大对绿色低碳领域支持力度，精准直达具有显著碳减排效应的项目，为服务实现碳中和、碳达峰目标作出积极贡献。

(责编：董童、李源)