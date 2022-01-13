人民网北京1月13日电 （记者赵竹青）在1月13日商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，2021年，全国实际使用外资金额11493.6亿元人民币，同比增长14.9%（折合1734.8亿美元，同比增长20.2%；不含银行、证券、保险领域，下同），引资规模再创历史新高。

其中，高技术产业和服务业引资增长较快。高技术产业实际使用外资同比增长17.1%，其中高技术制造业增长10.7%，高技术服务业增长19.2%。服务业实际使用外资金额9064.9亿元人民币，同比增长16.7%。

同时，东中西部引资全面增长，同比分别增长14.6%、20.5%和14.2%。“一带一路”沿线国家和东盟投资增长较快，实际投资同比分别增长29.4%和29%（含通过自由港投资数据），高于全国引资增速。

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