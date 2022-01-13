人民网记者 夏晓伦

近日，两名应届毕业生收获百万大奖的消息在网络不胫而走，备受关注。

记者了解到，大奖的实际获得方是两名应届毕业生所在的团队——CyberDog“铁蛋”仿生机器人团队，该团队研发的项目荣获的是小米的第三届百万美金技术大奖。

对此，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示，仿生机器人是一个多学科交叉融合领域，挑战很大，该项目汇聚了多个研发团队的技术，而这些技术又在核心产品上得到了应用。

创新驱动已成手机厂商优先战略

当前手机市场已经从增量市场步入了存量市场，创新驱动已成为智能手机厂商取得增量的主要推力，特别是随着用户消费能力不断提升，消费者对智能手机的需求从刚需变为改善型需求，尤其依赖创新的中高端市场对国产品牌就变得愈发重要。

以小米为例，为激发内部研发团队的成果产出，小米于两年前推出了百万美金技术大奖制度。公开报道显示，第一届获得者，是Mix Alpha团队，打造出360度环绕屏概念手机；第二届获得者，则是秒充技术团队和MIUI隐私保护能力建设团队，两个团队分别成功研发了120W有线秒充、提升了安卓系统的隐私保护能力。

据了解，本届奖项是首次颁给非手机项目。从官方发布的视频可以看出，铁蛋能轻松判别醋、酱油、普洱茶、咖啡、混合果汁、大蒜、洋葱、橙子、香菜，甚至连一碗螺蛳粉都能轻松“闻”出。

值得一提的是，该团队中有两名 2020 年应届硕士毕业生成员，仅在加入一年多后就拿到了技术大奖。对此，雷军表示，建议公司内部各部门大胆启用年轻杰出人才。

“从去年9月份项目开始，面对全新的仿生四足机器人项目，我们没有团队，没有技术。跨集团大部门成立了产品技术团队，开启了预研和探索之旅。”铁蛋仿生机器人团队相关负责人向记者表示。

雷军也表达了支持的态度：“我们尊重工程师‘疯狂’的想法，鼓励探索技术无人区的勇气，保证工程师的成就感和幸福感是我们的首要大事，也是我们未来持续发展的希望所在。”

人才战略赋能技术创新

有专家表示，企业盈利能力、市场地位、生存能力、创新能力等与其研发投入呈现出较强的正相关。在研发投入上肯下功夫的企业，具备更强的抗市场风险能力，拥有更为长久的生命力和更为强大的创新能力。

围绕技术立业，小米在研发投入、技术人才招聘、人才激励等关键领域推出了多项举措，立足以充足的工程师人才储备，持续推动技术研发与创新。

公开数据显示，2018年，小米全年研发投入58亿，2019年全年研发投入70亿元，2020年研发投入接近100亿元。最新数据显示，在刚刚过去2021年，小米的技术研发投入将增加了30-40%。

雷军表示：“我们会坚定不移地持续加大研发投入，5年内集团的研发投入将超过1000亿元。加大研发投入，重视基础研发，努力实现重点关键技术领域的突破。”

在研发投入的支持下，小米形成了独特的人才培养和激励机制。“没有顶尖人才，创新就是无源之水和无本之木。”雷军表示，未来还将持续发力，吸引更多的优秀工程师。

记者了解到，除百万美金技术大奖外，小米还有很多年维度的人才培养计划，如面向应届毕业生的“繁星计划”“未来星计划”等，以及“星火”“火焰”等各种层级的培养计划。

2020年，小米启动青年工程师激励计划，小米近700名青年工程师获授1604.2万股股票激励，其中最小的入选员工仅有24岁。2021年初，小米宣布扩招5000名工程师，占员工总数超20%。2022年，雷军则宣布再招聘5000名工程师。

对此，小米相关负责人表示：“没有新兵就没有未来，没有老兵就没有团队，每个人到不同的层级都会有不同的计划覆盖你、提升你、培养你”。

截至目前，小米已建立5个中国研发中心和6个海外研发中心，拥有16000名工程师。同时，还在多地建设研发实验室，如近日在河南信阳落地了AIOT物联网系统研发与全场景应用研究实验室及智能生态创新赋能中心，旨在打造智慧空间全国示范项目，通过科技赋能助推当地的传统产业转型升级。

实际上，小米的各种技术创新项目都汇聚了集团很多研发团队的技术，而这些技术又很快在核心产品上得到应用。去年底，小米12正式发布，其中，受到好评的计算摄影新技术‘万物追焦’功能就来自铁蛋的‘主人追踪技术’。

(责编：乔业琼、高雷)