人民网北京1月13日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，日前，国家发展改革委地区司负责人以视频方式主持召开西部大开发工作推进会并讲话。会议重点围绕西部地区经济形势、重点行业和企业运行、西部大开发重大政策文件贯彻落实和下一步工作考虑等进行交流讨论。

会议指出，今年是“十四五”规划实施的关键之年，做好全年经济工作具有特殊的重要意义。西部地区要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续做好“六稳”、“六保”工作，深化细化经济形势分析，研究采取更有针对性的措施，推动西部地区实现经济平稳健康发展。

会议强调，要持续抓好《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》和《西部大开发“十四五”实施方案》的贯彻落实，发挥好地区经济运行情况联席分析机制作用，继续强化上下协同协作，聚焦具有代表性的区域、行业和企业，深入分析地区经济存在的困难挑战及其原因，共同研究解决路径和对策建议，相互借鉴，形成合力。

此外，会议要求，要加大工作力度，扎实做好项目前期工作，推动重大项目尽早开工、顺利实施，尽快形成实物工作量，扩大有效投资，全力推动今年一季度经济实现良好开局。

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