据国家开发银行（以下简称“开发银行”）消息，2021年，该行全年发放贷款1496亿元，积极助力黄河流域综合治理、水安全等生态保护重点领域建设，支持现代产业体系、保护传承弘扬黄河文化、民生补短板等领域高质量发展。

据介绍，在服务黄河流域生态保护方面，该行围绕水安全、流域综合治理等重点领域，2021年发放贷款173亿元，助力保护母亲河。以水安全为例，开发银行支持山西中部引黄等水资源调配工程，推动甘肃庆阳、山东青岛等城市开展海绵城市试点建设。向兰州水源地建设工程提供10.2亿元贷款，支持建成新的水源和水厂，解决436万居民用水问题。支持内蒙古中以防沙治沙生态产业园等荒漠化防治项目，助力水土保持；支持一批河湖综合治理项目，范围覆盖黄河一二级支流和运城鸭子池等城市内河（湖）。在污染治理上，该行实施“百县千亿”专项金融服务，建设覆盖县城、辐射农村的高标准垃圾污水处理设施。创新模式提供24.5亿元贷款推动泰安市全域垃圾分类项目落地，惠及当地群众558万人。

在服务流域高质量发展方面，开发银行2021年围绕基础设施、现代产业、民生补短板等重点领域，发放贷款1323亿元支持沿黄省区发展。以基础设施为例，重点支持了静宁至天水等高速公路，郑济铁路濮阳至济南段等铁路项目，推动跨区域交通互联互通。在青海，开发银行贷款支持青海—河南高压直流输电工程建设，该工程作为我国专门外送清洁能源的特高压通道，对保障华中地区电力安全可靠供应有着重要意义。在现代产业上，支持山西省级百万亩高标准农田建设项以及青海青藏高原农副产品集散中心、陕西（杨凌）农产品加工贸易示范园等农业园区建设，助力发展生态特色产业。在民生补短板上，支持武山县人民医院异地迁建、陕西子洲黄芪综合开发等贫困地区医疗教育建设。在文化保护传承弘扬上，推动了黄河壶口瀑布、开封宋都古城等知名景区的更新改造。

开发银行方面表示，下一步将充分发挥金融排头兵作用，咬定目标、脚踏实地，埋头苦干、久久为功，为推动黄河流域生态保护和高质量发展贡献开发性金融力量。

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