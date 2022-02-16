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创新报国 科技为民

中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记  张玉卓
2022年02月16日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　科普逢盛世，“典赞”又一年。2021年是中国共产党建党一百周年。

　　这一年，“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星辰，科技工作者从党的百年奋斗中吸取智慧力量。

　　这一年，《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》制定实施，全国科普日打造科普盛宴，天宫课堂连接天上地下，科学精神、科学家精神广为弘扬。

　　新的一年，中国科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领广大科技工作者创新报国、科技为民，推进高水平科技自立自强，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　（摘自在“典赞·2021科普中国”揭晓盛典上的致辞）


　　《 人民日报 》（ 2022年02月16日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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