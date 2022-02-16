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“典赞·二〇二一科普中国”揭晓盛典举办

2022年02月16日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　“典赞·2021科普中国”获奖者合照。
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　　“科普中国最高荣誉”颁奖现场。
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　　本报北京2月15日电　（刘俊、温超）2月14日，“典赞·2021科普中国”揭晓盛典特别节目在中央电视台科教频道播出，现场揭晓2021年度十大科普人物、十大科普作品、十大科普事件和十大科学辟谣榜。特别节目由中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、人民日报社、新华通讯社、中央广播电视总台联合主办，由全民科学素质纲要实施工作办公室、中国公众科学素质促进联合体支持。

　　活动现场，中国工程院院士、北京协和医院妇产科名誉主任郎景和领衔的“协和名医”科普团队，中国科学院院士、中国科学院植物研究所研究员匡廷云等团队和个人入选“2021年度十大科普人物”；《深海浅说》图书等作品入选“2021年度十大科普作品”；“我国疫苗研发和接种工作全面顺利推进”等事件入选“2021年度十大科普事件”；“‘0蔗糖’就是无糖”等谣言入选“2021年度十大科学辟谣榜”。神舟十三号飞行乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富获得“科普中国最高荣誉”。 

　　中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓，中国科学院党组成员、副院长、中国科学院院士周琪，人民日报社副总编辑崔士鑫，新华通讯社党组成员、秘书长宫喜祥，中央广播电视总台党组成员、副台长阎晓明，匡廷云、郎景和、武向平、孙宝国、杨宏等5位院士，中国人民解放军航天员大队大队长、特级航天员景海鹏等出席活动。

　　特别节目以“赓续百年初心 践行科普使命”为主题，突出“建党百年”和“航天大年”，制作《百年科普 韶华为民》宣传片、神舟十三号飞行乘组航天员太空寄语科普中国。节目穿插《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》讲述和现场百秒科普。

　　“典赞·科普中国”是中国科协主办的评选年度科普典型的活动盛事，创始于2015年，到今年已经连续举办7届，通过盘点年度科普的人物、作品、事件和谣言，在促进全民科学素质提升等方面发挥了积极作用，已成为科普领域影响力最大的品牌活动之一。“典赞·2021科普中国”年度评选共有包括相关部委、央企、全国学会和省级科协等144家单位参与推荐，共计1344项参评项目，推选数量再创新高。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月16日 16 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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