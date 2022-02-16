人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

激发旅游发展更大活力（市场漫步）

王  珂
2022年02月16日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新技术的加速应用深刻影响着旅游全链条。加大优质旅游产品供给力度，是激发旅游发展更大活力的关键所在

　　

　　国务院日前印发《“十四五”旅游业发展规划》（以下简称《规划》），从发展环境、总体要求、主要任务和保障措施等方面对“十四五”旅游发展作出部署，明确了“以文塑旅、以旅彰文，系统观念、筑牢防线，旅游为民、旅游带动，创新驱动、优质发展，生态优先、科学利用”的原则，并提出了2025年旅游业发展的具体目标。《规划》为旅游业高质量发展指明了方向，也有力增强了旅游市场主体的信心。

　　“十三五”以来，我国旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。今天，旅游已成为人民美好生活的刚性需求，是广受百姓青睐、最有群众基础的朝阳产业和幸福产业，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。数据显示，“十三五”期间我国年人均出游超过4次，人们在旅途中饱览祖国秀美山河、感受灿烂文化魅力，为美好生活增添了更多精彩。

　　进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求。“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，但挑战和机遇都有新的发展变化。从挑战看，国际环境严峻复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，全球旅游业不确定性明显增加。从机遇看，一方面，人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，催生了旅游消费需求新的增长点。另一方面，新技术的加速应用深刻影响着旅游信息获取、供应商选择、消费场景营造、便利支付以及社交分享等旅游全链条，成为打造旅游新供给的新突破点。

　　旅游业是新兴产业，方兴未艾，要不断加强各类软硬件建设，推动旅游业大发展。客观地看，我国旅游业发展不平衡不充分的问题仍然突出，距离满足人民对美好生活的新期待还有一定差距。旅游业供给侧结构性改革任务依然较重，创新动能尚显不足，治理能力和水平需进一步提升，国际竞争力和影响力需进一步强化，这些难题都需要在旅游高质量发展中逐步化解。

　　更好满足人民日益增长的美好生活需要，是发展旅游事业的根本目的。“十四五”期间，加大优质旅游产品供给力度，是提升人们对旅游产品和服务满意度的有效举措，也是激发旅游发展更大活力的关键所在。对此，《规划》做出了“优化布局，提供游客出行新选择；树立精品，打造品质旅游新标杆；顺应趋势，满足城市休闲新需求”等部署。落实好这些举措，将促进旅游业供给侧结构性改革，不断增强人民出游获得感、幸福感、安全感，为全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月16日 17 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
瑞雪中的一抹亮色
　　近日，北京迎来了虎年的第一场瑞雪，这也给正在如火如荼举行的北京2022年冬奥会增添了别样的风景。 赛场内，运动员们正在以昂扬的精神面貌，向世界展现奥林匹克精神；赛场外，有一个群体也在保障冬奥，为体育盛会提供各方面的服务保障。…
央行开展3000亿元中期借贷便利操作 利率不变
　　人民网北京2月15日电 （黄盛）今日，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行（以下简称“央行”）开展了3000亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率均与前次持平。其中，此次开展的3000亿元MLF操作包含对2月18日MLF到期的续做，操作期限为1年，中标利率2.85%；逆回购操作期限为7天，中标利率2.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部