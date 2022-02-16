王 珂

新技术的加速应用深刻影响着旅游全链条。加大优质旅游产品供给力度，是激发旅游发展更大活力的关键所在

国务院日前印发《“十四五”旅游业发展规划》（以下简称《规划》），从发展环境、总体要求、主要任务和保障措施等方面对“十四五”旅游发展作出部署，明确了“以文塑旅、以旅彰文，系统观念、筑牢防线，旅游为民、旅游带动，创新驱动、优质发展，生态优先、科学利用”的原则，并提出了2025年旅游业发展的具体目标。《规划》为旅游业高质量发展指明了方向，也有力增强了旅游市场主体的信心。

“十三五”以来，我国旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。今天，旅游已成为人民美好生活的刚性需求，是广受百姓青睐、最有群众基础的朝阳产业和幸福产业，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。数据显示，“十三五”期间我国年人均出游超过4次，人们在旅途中饱览祖国秀美山河、感受灿烂文化魅力，为美好生活增添了更多精彩。

进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求。“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，但挑战和机遇都有新的发展变化。从挑战看，国际环境严峻复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，全球旅游业不确定性明显增加。从机遇看，一方面，人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，催生了旅游消费需求新的增长点。另一方面，新技术的加速应用深刻影响着旅游信息获取、供应商选择、消费场景营造、便利支付以及社交分享等旅游全链条，成为打造旅游新供给的新突破点。

旅游业是新兴产业，方兴未艾，要不断加强各类软硬件建设，推动旅游业大发展。客观地看，我国旅游业发展不平衡不充分的问题仍然突出，距离满足人民对美好生活的新期待还有一定差距。旅游业供给侧结构性改革任务依然较重，创新动能尚显不足，治理能力和水平需进一步提升，国际竞争力和影响力需进一步强化，这些难题都需要在旅游高质量发展中逐步化解。

更好满足人民日益增长的美好生活需要，是发展旅游事业的根本目的。“十四五”期间，加大优质旅游产品供给力度，是提升人们对旅游产品和服务满意度的有效举措，也是激发旅游发展更大活力的关键所在。对此，《规划》做出了“优化布局，提供游客出行新选择；树立精品，打造品质旅游新标杆；顺应趋势，满足城市休闲新需求”等部署。落实好这些举措，将促进旅游业供给侧结构性改革，不断增强人民出游获得感、幸福感、安全感，为全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)